Η καινούργια ηλεκτρική CLA στέφεται Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026

«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» αναδείχθηκε η Mercedes-Benz CLA από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Η νέα CLA συνδυάζει την εντυπωσιακή σχεδίαση, την προηγμένη ασφάλεια και τις δυναμικές επιδόσεις επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της κατηγορίας της. Είναι το πιο έξυπνο και πιο ευέλικτο Mercedes-Benz που έχει παρουσιαστεί ποτέ – και είναι έτοιμο να μετατρέψει κάθε διαδρομή σε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.

Η νέα CLA πραγματικά ανατρέπει τα δεδομένα θέτοντας νέα πρότυπα σε ευφυΐα, αποδοτικότητα και σχεδιασμό. Με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του». Η ηλεκτρική της έκδοση εντυπωσιάζει με εξαιρετική αυτονομία – έως και 792 χιλιόμετρα – κάνοντας κάθε ταξίδι απλό και ξέγνοιαστο. Και όταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, η τεχνολογία 800V μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025 και με προγραμματισμένη άφιξη στις ΗΠΑ και σε πολλές ακόμη αγορές – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – σύντομα, η CLA έχει ήδη αποδειχθεί εντυπωσιακά επιτυχημένη. Ενισχυμένες από τη διεθνή αναγνώριση, οι παραγγελίες ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Στην αρχή μιας επετειακής χρονιάς που σηματοδοτεί 140 χρόνια καινοτομίας από τότε που ο Carl Benz εφηύρε το αυτοκίνητο το 1886, αυτή η διάκριση αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο του εορταστικού για τη μάρκα έτους.

«Η ανάδειξη της νέας CLA σε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για τη Mercedes-Benz. Οι κριτές από όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν αυτό που μας λένε ήδη οι πελάτες μας: η CLA αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα και ευφυΐα χωρίς προσπάθεια.» δήλωσε ο Ola Källenius, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG.

Με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα κατά WLTP (CLA 250+ με EQ Technology, συνδ.κατ. ενέργειας: 14,1–12,2 kWh/100 km, η έκδοση ισχύος 200 kW προσφέρει κορυφαία ελευθερία μετακινήσεων στην κατηγορία της και μπορεί να διανύσει αποστάσεις διαδρομές όπως Αθήνα – Καβάλα χωρίς στάση για φόρτιση. Είναι το «αυτοκίνητο του ενός λίτρου» για την ηλεκτρική εποχή.

Η διεθνής αυτή διάκριση από 59 κορυφαίους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – αναδεικνύει τη δύναμη των καινοτομιών της Mercedes-Benz CLA, η οποία επικράτησε απέναντι σε 34 ακόμη νέα μοντέλα και έξι φιναλίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 320 βαθμούς.