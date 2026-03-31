Η κακοκαιρία Erminio «κλείνει» εκπαιδευτικές δομές της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κατόπιν απόφασης του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 1η Απριλίου, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για προληπτικούς λόγους, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.



Η λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της ΔΥΠΑ θα ακολουθεί εφεξής τις επίσημες αποφάσεις των οικείων Δήμων και Περιφερειών σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, τονίζεται στην ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και διευκρινίζεται παράλληλα πως η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η αναστολή αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Tα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (1/4), προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές.