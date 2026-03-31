Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη λόγω της κακοκαιρίας ERMINIO

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας «Erminio», η οποία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης 31/03 με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, νωρίς το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ ήδη αποφασίστηκε η αναστολή όλων των σχολικών μονάδων στο νησί της Ρόδου.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η αναστολή αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένονται στην περιοχή, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία των αρμόδιων αρχών.

Για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των λοιπών δομών την Πέμπτη 2 Απριλίου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας.