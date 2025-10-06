Η Κίνα παρουσίασε τον ισχυρότερο μαγνήτη του κόσμου - Ένα βήμα πιο κοντά η πυρηνική σύντηξη

Είσαι έτοιμος για ανεξάντλητη καθαρή ενέργεια με «καύσιμο» το υδρογόνο; Η Κίνα μόλις έφτιαξε τον ισχυρότερο μαγνήτη στον κόσμο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πυρηνική σύντηξη. Η ισχύς του νέου μαγνήτη είναι 35,1 Tesla όταν η μαγνητική δύναμη της Γης είναι μόλις 0,00005 Tesla. Αυτό σημαίνει ότι η νέα συσκευή είναι 700.000 φορές ισχυρότερη.

Πώς λειτουργεί ο νέος υπεραγώγιμος μαγνήτης

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, ο μαγνήτης δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και λειτουργεί με μια «υβριδική» δομή. Στην πράξη πρόκειται για ένα σύστημα πολλαπλών στρωμάτων, όπου εσωτερικά βρίσκονται πηνία που αντέχουν υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ εξωτερικά περιβάλλονται από πηνία που παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη σταθερότητα του μαγνητικού πεδίου ακόμη και υπό ακραίες πιέσεις, προσφέροντας αντοχή και αξιοπιστία που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί.

Εύκολο; Καθόλου. Οι ερευνητές χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα τεχνικά προβλήματα, κυρίως φυσικών φαινομένων σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Μετά από πολυετή πειραματισμό και ακριβή σχεδιασμό, η κινεζική ομάδα κατάφερε να παρουσιάσει μια συσκευή που λειτούργησε απροβλημάτιστα για μισή ώρα και απενεργοποιήθηκε χωρίς καμία απώλεια.

Ο ρόλος του μαγνήτη στην πυρηνική σύντηξη

Η σημασία ενός τόσο ισχυρού μαγνήτη φαίνεται κυρίως στην έρευνα για την πυρηνική σύντηξη. Για να παραχθεί ενέργεια μέσω σύντηξης –δηλαδή με τη συγχώνευση ελαφρών ατόμων ώστε να απελευθερωθεί τεράστια ποσότητα θερμότητας– απαιτείται εγκλωβισμός πλάσματος σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από εκείνες του Ήλιου. Ο μοναδικός τρόπος για να συγκρατηθεί αυτό το πλάσμα είναι μέσω πανίσχυρων και σταθερών μαγνητικών πεδίων. Έτσι, το κινεζικό επίτευγμα θεωρείται ένα βήμα πιο κοντά στην πολυπόθητη «καθαρή» και ανεξάντλητη μορφή ενέργειας.

Το Ινστιτούτο που ανέπτυξε τον νέο μαγνήτη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο διεθνές πρόγραμμα ITER, το τεράστιο πείραμα σύντηξης που πραγματοποιείται στη Γαλλία με συμμετοχή πολλών χωρών. Αν και δεν είναι σαφές αν αυτός ο συγκεκριμένος μαγνήτης θα χρησιμοποιηθεί άμεσα εκεί, η τεχνολογία του θα αποτελέσει βάση για μελλοντικά εξαρτήματα και για τις δικές της εγκαταστάσεις σύντηξης στην Κίνα.

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη η τεχνογνωσία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι αποκλειστικά κινεζικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ενέργεια του μέλλοντος.

Ωστόσο, οι εφαρμογές δεν περιορίζονται μόνο στη σύντηξη. Οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες βρίσκουν ήδη χρήση σε μαγνητικές τομογραφίες, σε επιταχυντές σωματιδίων και σε τρένα μαγνητικής αιώρησης. Η νέα κινεζική τεχνολογία θα μπορούσε να βελτιώσει όλες αυτές τις εφαρμογές, προσφέροντας πιο ισχυρά εργαλεία για την ιατρική διάγνωση, την έρευνα της ύλης και τις μεταφορές υψηλής ταχύτητας.