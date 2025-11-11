Πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα: Τι θα κέρδιζε η χώρα από έναν σταθμό ισχύος 1GW

Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επιστρέφει στο προσκήνιο – και αυτή τη φορά όχι ως θεωρητική άσκηση, αλλά ως ρεαλιστική επενδυτική και βιομηχανική προοπτική για τη χώρα. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της πρόσφατης ημερίδας για την πυρηνική ενέργεια, όπου ο δρ. Διονύσιος Χιόνης, πυρηνικός μηχανικός και συνιδρυτής της Athlos Energy, παρουσίασε μια πρώτη αποτίμηση των οικονομικών οφελών που θα είχε η Ελλάδα από την εγκατάσταση ενός πυρηνικού σταθμού ισχύος 1GW.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται για πάντα στα ορυκτά καύσιμα»

Όπως τόνισε ο δρ. Χιόνης, παρά την πρόοδο των ΑΠΕ, η χώρα εξακολουθεί να καλύπτει για πολλές ώρες πάνω από 1,2GW φορτίου βάσης με λιγνίτη και φυσικό αέριο .

«Αν θέλουμε να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση έως το 2050, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως η τεχνολογία έχει ωριμάσει και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας νέας γενιάς αντιδραστήρων είναι πλέον ανταγωνιστικό.

Πέντε τομείς με τεράστιες προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Ο επικεφαλής της Athlos Energy παρουσίασε πέντε στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους η πυρηνική ενέργεια μπορεί να προσφέρει ουσιαστικό αποτύπωμα:

1. Ναυτιλία

Η ελληνόκτητη ναυτιλία –το 20% του παγκόσμιου στόλου– θα χρειαστεί μηδενικά καύσιμα για να παραμείνει βιώσιμη. «Η πυρηνική πρόωση είναι ρεαλιστική λύση για τον περιορισμό των εκπομπών, είτε μέσω πυρηνοκίνητων πλοίων είτε μέσω πλωτών αντιδραστήρων που θα τροφοδοτούν νησιά και λιμάνια με καθαρή, φθηνή ενέργεια», σημείωσε ο δρ. Χιόνης.

2. Ναυπηγεία και βιομηχανική παραγωγή

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας στις πυρηνικές τεχνολογίες, κατασκευάζοντας εξαρτήματα ή ακόμη και πλωτές μονάδες ενέργειας.

«Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τον ρόλο του χρήστη στον ρόλο του κατασκευαστή», τόνισε χαρακτηριστικά.

3. Αφαλάτωση και υδάτινοι πόροι

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να αξιοποιούνται διπλά – για ηλεκτροπαραγωγή και αφαλάτωση. Ένα εργοστάσιο 900MW μπορεί να παράγει 600.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ημερησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες 3 εκατομμυρίων κατοίκων.

4. Data centers και τεχνολογικές υποδομές

Η Δυτική Μακεδονία προορίζεται να εξελιχθεί σε κόμβο mega data centers, που όμως απαιτούν σταθερή και αξιόπιστη ενέργεια.

«Η Amazon και η Google στρέφονται ήδη στην πυρηνική ενέργεια. Αν θέλουμε να τις προσελκύσουμε, πρέπει να έχουμε τις υποδομές που απαιτούνται», σημείωσε ο ίδιος.

5. Ενεργοβόρος βιομηχανία

Οι κλάδοι των διυλιστηρίων, τσιμέντων και αλουμινίου χρειάζονται ενέργεια υψηλών θερμοκρασιών – κάτι που οι ΑΠΕ δεν μπορούν να προσφέρουν.

«Στις ΗΠΑ ήδη προχωρά το πρόγραμμα coal-to-nuclear, όπου παλιοί λιγνιτικοί σταθμοί μετατρέπονται σε πυρηνικούς. Μια παρόμοια λύση θα μπορούσε να λειτουργήσει και στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Το παράδειγμα της Πολωνίας

Ο Bart Sosnik, Chief Nuclear Officer της Polskie Elektrownie Jądrowe, παρουσίασε το πολωνικό μοντέλο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις αντιδραστήρες Westinghouse AP1000 με ισχυρή κυβερνητική στήριξη.

Η Πολωνία, όπως είπε, επενδύει παράλληλα σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) και στην εκπαίδευση νέου τεχνικού προσωπικού, χτίζοντας τη δική της βιομηχανική βάση για το μέλλον.

Οι πλωτοί πυρηνικοί σταθμοί στο ελληνικό ραντάρ

Από ελληνικής πλευράς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), δρ. Χρήστος Χουσιάδας, αποκάλυψε πως έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές εργασίες για τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την πυρηνική ενέργεια – και ειδικότερα για τους πλωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Η κοινοπραξία ABS – Core Power – Athlos αποτελεί το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση εγκατάστασης πλωτών σταθμών που θα τροφοδοτούν νησιά του Αιγαίου.

«Ένας τέτοιος σταθμός θα λειτουργεί σαν πλοίο, θα φιλοξενεί αντιδραστήρα και θα συνδέεται με τη στεριά μέσω καλωδίου», εξήγησε ο κ. Χουσιάδας.

Η ΕΕΑΕ διαθέτει, όπως είπε, τη «μαγιά» του απαραίτητου πλαισίου χάρη στην εμπειρία του «Δημόκριτου», ωστόσο χρειάζεται συντονισμός και υποδομή για να υλοποιηθεί ένα πλήρες πυρηνικό πρόγραμμα.

Μεταστροφή της κοινής γνώμης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλλαγή στάσης της κοινωνίας απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Σύμφωνα με έρευνα της Athlos Energy,το 30% των πολιτών βλέπει πλέον θετικά την πυρηνική ενέργεια – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 18% που καταγραφόταν πριν επτά χρόνια.

Το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων μειώθηκε στο 43%, δείχνοντας ότι η κοινή γνώμη αρχίζει να προσεγγίζει το ζήτημα πιο ρεαλιστικά.

«Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην επόμενη μέρα»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο δρ. Χιόνης υπογράμμισε ότι στόχος της Athlos Energy είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση της πρώτης ολοκληρωμένης πυρηνικής πρότασης για την Ελλάδα, σε συνεργασία με θεσμούς και επιχειρήσεις.

«Η χώρα μας περιβάλλεται ήδη από κράτη που διαθέτουν ή αναπτύσσουν πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο τα ρίσκα χωρίς τα οφέλη.Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην επόμενη μέρα της ενέργειας και της βιομηχανίας», κατέληξε.