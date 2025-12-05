Η κλιματική αλλαγή θα μας κάνει όλους φτωχότερους

Οι ιστορικών διαστάσεων καύσωνες, οι τεράστιες πλημμύρες και οι κολοσσιαίες δασικές πυρκαγιές, που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, φέρνουν μαζί τους και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος: 19% μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Όπως υποστηρίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στην έκθεση του, αυτό το τεράστιο οικονομικό πλήγμα δε θα χτυπήσει μόνο τις μεγάλες κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, αλλά τους πολίτες, δεδομένου ότι ο πλανήτης οδεύει προς μία αύξηση θερμοκρασίας κατά περίπου 3 βαθμούς Κελσίου μέσα στον επόμενο αιώνα, ακόμα και αν εφαρμοστούν οι κλιματικές πολιτικές και επιτευχθούν οι στόχοι.

Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature, τονίζεται ότι οι απώλειες εισοδημάτων βραχυπρόθεσμα είναι αναπόφευκτες, ακόμα και αν οι κυβερνήσεις επιταχύνουν τις προσπάθειες να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αν ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τότε θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι μακροπρόθεσμες απώλειες.

Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται μόνο το κόστος από την καταστροφή περιουσιών, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ακόμη – σε κάποιες περιπτώσεις – και τις νοητικές τους ικανότητες.

Δεν είναι ακόμα αργά για να αποτρέψουμε μελλοντικές απώλειες

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση γύρω από την κλιματική κρίση συνήθως περιστρέφεται γύρω από το κόστος της χρήσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, της τεχνολογίας για να μειωθεί η μόλυνση του αέρα, τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, η μελέτη υποστηρίζει ότι η βραχυπρόθεσμη ζημιά από την κλιματική κρίση ήδη ξεπερνάει σημαντικά το κόστος από την προσπάθεια να επιλυθεί η κρίση.

Οι ερευνητές εκτιμούν το κόστος για την παγκόσμια οικονομία στα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050 για να συμμορφωθούν οι χώρες με τις προβλέψεις της Συνθήκης του Παρισιού – της διεθνούς συμφωνίας που είχαν υπογράψει 200 χώρες για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση – σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της μελέτης που κάνει λόγο για ένα κόστος 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία από την κλιματική κρίση.

Οι πιο φτωχές χώρες θα έχουν και τις μεγαλύτερες απώλειες

Αυτό που είναι προφανές είναι ότι οι ζημιές δεν θα κατανεμηθούν με δίκαιο τρόπο. Η μελέτη του Nature χωρίζει τις ζημιές σε διάφορες περιοχές. Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη αναμένεται να δουν πτώση του εισοδήματος κατά 11% τα επόμενα 26 χρόνια σε σύγκριση με το 22% της Νότιας Ασίας και της Αφρικής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος μολυντής, θα πληγεί λιγότερο από άλλες γειτονικές, σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θα γλυτώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη, μία κατάσταση που θα βιώσουν πιο έντονα οι νεότερες γενιές.