«Φούρνος» για 20 ημέρες: Η Ελλάδα στη δίνη των καυσώνων – Τρόμος για τον τουρισμό και την υγεία

Κάθε καλοκαίρι είναι και πιο θερμό στην Ελλάδα, ενώ η τάση αυτή στο μέλλον θα καθιερωθεί. Η χώρας μας θα αντιμετωπίζει όλο και εντονότερα, όλο και συχνότερα καύσωνες, κάτι που θα προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της.

Η Ελλάδα αναμένεται να αντιμετωπίσει όλο και πιο συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με νέα ανάλυση κλιματικών εμπειρογνωμόνων της Reinders Corporation. Η έρευνα κατατάσσει τη χώρα ως την έβδομη πιο τρωτή στην Ευρώπη σε συνθήκες ακραίας ζέστης, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη Νότια Ευρώπη.

Παρατεταμένη ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες.

Η μελέτη, η οποία ανέλυσε δεδομένα κλιματικής μοντελοποίησης για όλα τα ευρωπαϊκά έθνη, προβλέπει ότι η Ελλάδα θα βιώσει σημαντικές κλιματικές αλλαγές τις επόμενες δεκαετίες:

-Συχνότητα και Διάρκεια: Μέχρι το 2100, υπολογίζεται ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο δύο μεγάλους καύσωνες ετησίως. Το πιο κρίσιμο εύρημα είναι ότι κάθε τέτοιο φαινόμενο αναμένεται να διαρκεί περίπου 20 ημέρες, δίνοντας στην Ελλάδα τη δεύτερη μεγαλύτερη προβλεπόμενη διάρκεια καύσωνα μεταξύ των χωρών που μελετήθηκαν.

Ένταση Θερμοκρασίας: Η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια αυτών των παρατεταμένων καυσώνων -αναμένεται να φτάσει τους 36,92°C.

-Δείκτης Τρωτότητας: Η Ελλάδα έλαβε έναν δείκτη τρωτότητας 58,38, κατατάσσοντάς την πίσω από άλλες χώρες με μεγάλο αντίκτυπο, όπως η Τουρκία και αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Ένταση έναντι διάρκειας των καυσώνων

Η ανάλυση της Reinders Corporation συνδύασε παράγοντες όπως η συχνότητα, η αθροιστική διάρκεια και η μέση θερμοκρασία σε έναν ενιαίο δείκτη τρωτότητας. Ενώ η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει μερικές από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια περιόδους καύσωνα, η συνολική της κατάταξη μετριάζεται από μια ελαφρώς χαμηλότερη ένταση θερμοκρασίας σε σύγκριση με τις προβλέψεις για άλλες περιοχές.

«Η έβδομη θέση προσφέρει σημαντική εικόνα για την τρωτότητα της Ελλάδας στους καύσωνες», δήλωσε ο Gerrit Jan Reinders, Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικός σε κλιματικά δεδομένα. «Παρά τη δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια καύσωνα, η ένταση στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από ό,τι αναμένουμε στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία».

Η μελέτη υπογράμμισε ότι τα έθνη της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Βουλγαρία, κατέλαβαν απροσδόκητα θέσεις εντός της πρώτης πεντάδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η σοβαρότητα είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης επίδρασης πολλαπλών παραγόντων, και όχι μόνο της θερμοκρασίας.

Ως μια βασική μεσογειακή χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και τη γεωργία, η προβλεπόμενη συχνότητα και διάρκεια των καυσώνων θέτει σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και προκλήσεις για τη δημόσια υγεία για την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Τα ευρήματα ενισχύουν την επιστημονική συναίνεση ότι η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί ένα «κόμβο κλιματικής αλλαγής» (climate change hot spot), απαιτώντας από την Ελλάδα να επιταχύνει τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων θερμικής καταπόνησης, ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών.