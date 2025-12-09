Η υπερβολική ζέστη βλάπτει την ανάπτυξη των μικρών παιδιών - Τα αναπτυξιακά ορόσημα που χάνουν

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή μας σε πολλά επίπεδα με τα παιδιά να είναι κι αυτά -όπως προκύπτει από νέα έρευνα- θύματά της.



Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης προειδοποιεί ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε υψηλότερες από τις συνήθεις θερμοκρασίες ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους σε σύγκριση με εκείνα που ζουν σε περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες.



Τα ευρήματα έρχονται καθώς επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Copernicus δηλώνουν ότι το 2025 πιθανότατα θα είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στον κόσμο - με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο να είναι κατά μέσο όρο 1,48℃ υψηλότερες από τα προβιομηχανικά επίπεδα.



Πώς η υπερβολική ζέστη επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών



Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Child Psychology and Psychiatry, ανέλυσε 19.607 παιδιά τριών και τεσσάρων ετών από την Γκάμπια, τη Γεωργία, το Μαλάουι, τη Μαδαγασκάρη, την Παλαιστίνη και τη Σιέρα Λεόνε.



Οι ερευνητές επέλεξαν αυτές τις χώρες λόγω των λεπτομερών δεδομένων που διαθέτουν σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών, τους οικογενειακούς παράγοντες και το κλίμα.



Όπως σημειώνει το Euronews, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που εκτέθηκαν σε μέσες μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 30°C είχαν 5 έως 6,7% λιγότερες πιθανότητες να επιτύχουν βασικά αναπτυξιακά ορόσημα για την ανάγνωση και την αριθμητική σε σύγκριση με τα παιδιά που εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 26°C στην ίδια περιοχή και εποχή.

Αυτές οι επιπτώσεις ήταν «πιο έντονες» μεταξύ των παιδιών από οικονομικά μειονεκτούντα νοικοκυριά, καθώς και σε νοικοκυριά με λιγότερη πρόσβαση σε καθαρό νερό και αστικές περιοχές.

Προστασία των παιδιών από την υπερβολική ζέστη



«Χρειαζόμαστε επειγόντως περισσότερη έρευνα για να εντοπίσουμε τους μηχανισμούς που εξηγούν αυτές τις επιπτώσεις και τους παράγοντες που είτε προστατεύουν τα παιδιά είτε αυξάνουν την ευαλωτότητά τους», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας Jorge Cuartas.



«Τέτοια εργασία θα βοηθήσει στον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων για πολιτικές και παρεμβάσεις που ενισχύουν την ετοιμότητα, την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνεται».

Καθώς η πρώιμη ανάπτυξη θέτει τα θεμέλια για τη δια βίου μάθηση, τη σωματική και ψυχική υγεία και τη συνολική ευεξία, ο Cuartas προειδοποιεί ότι αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να αφυπνίσουν τους ερευνητές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες για την «επείγουσα ανάγκη προστασίας της ανάπτυξης των παιδιών σε έναν κόσμο που θερμαίνεται».



Γιατί οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί



Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων από τη δεκαετία του 1950, με μόλις 0,5℃ υπερθέρμανση του πλανήτη να είναι ικανή να προκαλέσει «αισθητές αυξήσεις».



Αυτό το καλοκαίρι, η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερμοκρασίες έως και 3,6℃ σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις. Ερευνητές στο Imperial College και στη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι περίπου 24.400 άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα των ακραίων θερμοκρασιών στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.



Ωστόσο, χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 16.500 από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή ήταν υπεύθυνη για το 68% των επιπλέον θανάτων.

Η Dr Clair Barnes του Imperial College του Λονδίνου λέει ότι ενώ ο αριθμός μπορεί να μην ακούγεται μεγάλος, η μελέτη δείχνει ότι μόλις μερικοί βαθμοί μπορεί να κάνουν τη διαφορά μεταξύ «ζωής και θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους». «Είναι ακόμη μία υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα ζήτημα που μπορούμε απλώς να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον», προσθέτει.