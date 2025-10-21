Η Kove έγραψε ιστορία Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025 - Supersport 300

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, στο Circuito de Jerez – Ángel Nieto, ο νεαρός Ισπανός Beñat Fernández σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη στο Race 2 της κατηγορίας FIM Supersport 300, κερδίζοντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2025.

Προσπερνώντας τρείς αντιπάλους στην τελευταία στροφή, ο Fernández πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού και εξασφάλισε τον τίτλο, χαρίζοντας στην Kove τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία της. Ο νεαρός αναβάτης ολοκλήρωσε τη σεζόν με τρεις νίκες, δέκα βάθρα, μία pole position και πέντε ταχύτερους γύρους, συγκεντρώνοντας 231 βαθμούς. Η νίκη του στη Jerez ήταν η τρίτη του χρονιάς και σφραγίστηκε σε ένα δραματικό φινάλε, στον οποίο τρεις αναβάτες διεκδικούσαν μαθηματικά τον τίτλο.

Η πορεία προς την κορυφή

Η συμμετοχή της Kove στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport 300 ξεκίνησε το 2023, με στόχο να αποδείξει ότι μια κινεζική ομάδα μπορεί να σταθεί ισάξια απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες. Το 2024 ήρθε η πρώτη νίκη στη Jerez, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πορείας που κορυφώθηκε το 2025 με την κατάκτηση του τίτλου.

Μέσα σε τρεις σεζόν, η Kove κατέγραψε 3 νίκες, 10 βάθρα, 5 ταχύτερους γύρους και 1 pole position, σπάζοντας το πολυετές μονοπώλιο των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών κατασκευαστών.

Με το τέλος της χρονιάς στην κατηγορία SSP300, η KOVE αφήνει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον θεσμό, αποδεικνύοντας ότι το πάθος, η τεχνογνωσία και η προσήλωση στον στόχο μπορούν να ανατρέψουν κάθε δεδομένο.