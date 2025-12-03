Η Leapmotor αποκαλύπτει το ολοκαίνουργιο A10

Έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, αποτελώντας ένα SUV με αστικό χαρακτήρα και τεράστιες δυνατότητες. Με μεταξόνιο 2,6 m, το A10 καταρρίπτει το δεδομένο ότι οι κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις σημαίνουν περιορισμούς στην ευρυχωρία της καμπίνας.

Σε παγκόσμια κλίμακα η ονομασία του είναι B03X και αποστολή του είναι να αποδείξει αφενός ότι η πολυτέλεια μπορεί συμβαδίζει με προσιτή τιμή αφετέρου ότι τα μικρά αυτοκίνητα μπορούν να είναι τεχνολογικά κορυφαία. Χάρη στην πολύ υψηλής ενεργειακής πυκνότητας LFP μπαταρία, το Α10 έχει αυτονομία 500 km (πρότυπο CLTC), κάνει εκτενή χρήση AI στην καμπίνα και θα δέχεται αναβαθμίσεις ΟΤΑ χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από το φωτεινό χαμόγελο στο εμπρός μέρος, τις ξεχωριστές εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες, την πλευστή οροφή και τις δυναμικές ζάντες 18”. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έξι χρώματα.

Δίνοντας σάρκα και οστά στον όρο “smart premium long-range SUV”, το Leapmotor A10 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα.