Η Lidl Ελλάς προσφέρει 120.000€ στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε με επιτυχία τη χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία της για το 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Από τις 5 έως και τις 21 Δεκεμβρίου, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus, η εταιρεία προσέφερε 0,05€ στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν 2.030.760 σκαναρίσματα, συγκεντρώνοντας το σημαντικό ποσό των 101.538€, ωστόσο η εταιρία θα προχωρήσει στη δωρεά ποσού 120.000€ για την ενίσχυση του Προγράμματος Στήριξης Ευάλωτων Οικογενειών. Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική βοήθεια σε οικογένειες με παιδιά που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες λόγω κοινωνικών δυσκολιών.

Η συνεισφορά θα ενισχύσει το Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων του Οργανισμού, που προσφέρει ολιστική στήριξη σε οικογένειες πανελλαδικά. Σήμερα λειτουργούν 15 σημεία υποστήριξης σε: Αττική (Μαρούσι, Ίλιον, Νέα Μάκρη), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πύργο, Κόρινθο, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα, Καβάλα και Μυτιλήνη.

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι μακροχρόνια και ουσιαστική. Από το 2012, η εταιρεία έχει προσφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα Κέντρων Στήριξης σε Νέα Μάκρη και Επανομή Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας ακίνητα και επαγγελματικά οχήματα για τη μεταφορά προϊόντων σε σπίτια φιλοξενίας. Επιπλέον, έχει στηρίξει το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση για Νοσηλευόμενα Παιδιά» σε έξι νοσοκομεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ προσφέρει προϊόντα για οικογένειες που αντιμετωπίζουν επισιτιστικές ανάγκες.

Με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη φροντίδα, την κοινωνική συνοχή και την ελπίδα για ένα αύριο που αξίζει σε όλους.

