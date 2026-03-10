Η μαθηματική εξίσωση που έγινε viral – Μπορείς να τη λύσεις σε 30 δευτερόλεπτα;

Ένα φαινομενικά απλό μαθηματικό πρόβλημα που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση ανάμεσα σε χρήστες του διαδικτύου. Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τη σωστή απάντηση, όμως οι απόψεις διχάζονται και οι λύσεις που προτείνονται διαφέρουν. Άλλοι προσπαθούν να την υπολογίσουν γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ αρκετοί υποστηρίζουν ότι η παγίδα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η σειρά των πράξεων.

Δες την εξίσωση και προσπάθησε να βρεις τη σωστή λύση.