Η μέρα που ο Τσόρτσιλ και ο Γκάντι βρέθηκαν στην ίδια μάχη

Τα πτώματα που κάλυπταν την πλαγιά του λόφου αποτελούσαν σιωπηλή μαρτυρία μιας σπάνιας στιγμής: την ταπείνωση της ισχυρότερης αυτοκρατορίας της εποχής. Σαν σήμερα, στις 24 Ιανουαρίου 1900, ο βρετανικός στρατός υπέστη μία από τις πιο οδυνηρές ήττες του κατά τον Δεύτερο Πόλεμο των Μπόερς, στη μάχη του Σπάιον Κοπ, στη Νότια Αφρική.

Το kop (λέξη των αφρικάανς που σημαίνει λόφος) πέρασε αργότερα στην αγγλική γλώσσα για να περιγράψει τις απότομες κερκίδες ποδοσφαιρικών γηπέδων, με πιο διάσημο παράδειγμα τη Λίβερπουλ και την περίφημη εξέδρα The Kop στο Άνφιλντ. Όμως η λέξη γεννήθηκε μέσα από αίμα και λάθη.

Η βρετανική επιχείρηση στο Σπάιον Κοπ εξελίχθηκε σε εγχειρίδιο στρατιωτικής αστοχίας (για κάποιους ίσως και χαζομάρας). Συγκεκριμένα, η προέλαση του βρετανικού στρατού καθυστέρησε λόγω του γεγονότος ότι η δυσκίνητη εφοδιοπομπή μετέφερε, μεταξύ άλλων, τη μαντεμένια μπανιέρα του στρατηγού σερ Τσαρλς Γουόρεν.

Μπόερς λίγο πριν τη μάχη του Σπάιον Κοπ / Φωτ.: Wikipedia

Έτσι, έχοντας ανέβει περικυκλωμένοι από πυκνή ομίχλη, κατέλαβαν αυτό που πίστεψαν ότι ήταν η κορυφή του λόφου. Μοναδικό πρόβλημα ήταν πως όταν ανέτειλε ο ήλιος, συνειδητοποίησαν ότι στην πραγματικότητα οι Μπόερς συνέχιζαν να είναι τοποθετημένοι σε υψηλότερο σημείο και είχαν καθαρό οπτικό πεδίο προς τους εκτεθειμένους Βρετανούς.

Το έδαφος αποδείχθηκε ακατάλληλο για οχύρωση. Κάτω από ένα λεπτό στρώμα χώματος υπήρχε συμπαγής βράχος, με αποτέλεσμα τα πρόχειρα χαρακώματα να έχουν βάθος μικρότερο του μισού μέτρου. Οι στρατιώτες έμειναν σχεδόν ακάλυπτοι. Την ίδια ώρα, το βρετανικό πυροβολικό, τοποθετημένο χαμηλότερα, αποδείχθηκε περισσότερο επικίνδυνο παρά χρήσιμο, με πολλές οβίδες να πέφτουν κοντά στις ίδιες τις γραμμές τους.

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη που η μάχη -η οποία κράτησε σχεδόν ολόκληρη την ημέρα- κατέληξε στο απόλυτο χάος. Περισσότεροι από 1.700 Βρετανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν - αριθμός σοκαριστικός για τα δεδομένα της εποχής. Οι Μπόερς, λιγότεροι και καλύτερα οχυρωμένοι, υπέστησαν σαφώς μικρότερες απώλειες.

Νεκροί Βρετανοί στρατιώτες μετά τη μάχη του Σπάιον Κοπ / Φωτ.: Wikipedia

Οι... υψηλές παρουσίες

Ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα δίνει στη μάχη το γεγονός ότι παρόντες ήταν δύο άνδρες που αργότερα θα σημάδευαν τον 20ό αιώνα. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, τότε νεαρός πολεμικός ανταποκριτής, περιέγραψε τα χαρακώματα ως «ξέχειλα από νεκρούς και τραυματίες». Από την άλλη πλευρά, ο Μαχάτμα Γκάντι, που ζούσε τότε στο Νατάλ, οργάνωσε Σώμα Εθελοντών Νοσοκόμων για τη μεταφορά τραυματιών από το πεδίο της μάχης - πράξη για την οποία τιμήθηκε αργότερα με μετάλλιο ανδρείας από τις βρετανικές αρχές.

Πώς είναι σήμερα το Σπάιον Κοπ / Φωτ.: Wikipedia

Η μάχη του Σπάιον Κοπ δεν ήταν απλώς μία στρατιωτική ήττα. Ήταν προμήνυμα μιας νέας εποχής πολέμου, όπου η τεχνολογία, η γεωγραφία και η τακτική μπορούσαν να ακυρώσουν την αριθμητική και αυτοκρατορική υπεροχή. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι, σε αυτό το σημείο καμπής, βρέθηκαν -σε νεαρή ηλικία- δύο άνθρωποι που αργότερα θα αμφισβητούσαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την ίδια την έννοια της ισχύος.