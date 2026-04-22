Η Meta εγκαθιστά λογισμικό που παρακολουθεί κάθε κίνηση των εργαζομένων της

Η Meta προχωρά σε πρωτοφανή παρακολούθηση των εργαζομένων της στις ΗΠΑ, εγκαθιστώντας λογισμικό που καταγράφει τις κινήσεις του ποντικιού τους, τα κλικ και τις πληκτρολογήσεις που κάνουν και κάθε τους ενέργεια, με στόχο να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Το εργαλείο (που ονομάζεται Model Capability Initiative (MCI)), «τρέχει» σε εφαρμογές εργασίας και sites, καταγράφοντας περιστασιακά οτιδήποτε φαίνεται στην οθόνη, με στόχο τους AI "agents" που εκτελούν αυτόνομα διάφορες εργασέις.



Λειτουργία και στόχοι του MCI

Σύμφωνα με εσωτερικά memos, οι υπάλληλοι βοηθούν «απλώς κάνοντας τη δουλειά τους», καθώς τα δεδομένα διδάσκουν την τεχνητή νοημοσύνη να μιμείται την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το PC. Η Meta τονίζει ότι τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση της επίδοσης των υπαλλήλων, αλλά μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης του AI, με δικλείδες ασφαλείας για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όσων… παρακολουθούνται.



Ζητήματα ιδιωτικότητας και ηθικής

Η πρακτική θυμίζει συνθήκες παρακολούθησης, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύουν τους αντικαταστάτες τους, ενώ η Meta έχει ιστορικό σε σκάνδαλα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στροφή της Meta στο ΑΙ, με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που συμμετέχουν σε αυτοματισμούς, τη στιγμή που ο ανθρώπινος παράγοντας ολοένα και μειώνεται και οι απολύσεις συνεχίζονται. Η εταιρεία βλέπει τα δεδομένα ως "φλέβα χρυσού " για καλύτερη λειτουργία της AI, αλλά οι περισσότεροι εργαζόμενοι βλέπουν μπροστά τους καμουφλαρισμένα εργαλεία ελέγχου παραγωγικότητας.



Μελλοντικές προοπτικές

Η Meta θα επεκτείνει το MCI σε περισσότερες χώρες, εν μέσω αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη με κολοσσούς της τεχνολογίας, όπως η Google. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ζητούν διαφάνεια στη διαδικασία, ενώ οι κανονιστικές αρχές πιέζουν την Meta για μέτρα προστασίας των υπαλλήλων, αλλά και για διαβεβαιώσεις πως αυτή η διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω απολύσεις.