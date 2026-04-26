Τεχνητή Νοημοσύνη ή άλλοθι; Η αλήθεια πίσω από τις μαζικές απολύσεις σε Microsoft και Meta

Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τα όρια της εργασίας, οι κολοσσοί Meta και Microsoft πατούν ταυτόχρονα «γκάζι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη και… «φρένο» στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι δύο τεχνολογικοί γίγαντες ανακοίνωσαν σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας, την ώρα που διοχετεύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη AI, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του theconversation.com. Στη Meta, η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού Janelle Gale ήταν ξεκάθαρη: οι απολύσεις, περίπου 10% του προσωπικού, δηλαδή σχεδόν 8.000 εργαζόμενοι, λειτουργούν ως «αντιστάθμισμα» για τις τεράστιες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ίδιος ο Mark Zuckerberg έχει ήδη προαναγγείλει μια επιθετική στροφή, μιλώντας για «εκρηκτική επιτάχυνση» στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με δαπάνες που ξεπερνούν τα 115 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για φέτος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Microsoft προχωρά σε πρόγραμμα πρόωρων αποχωρήσεων που αγγίζει το 7% του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ, ενισχύοντας το αφήγημα μιας βιομηχανίας που αλλάζει δέρμα.

Το ντόμινο επεκτείνεται: Atlassian, Block, WiseTech Global και Oracle κινούνται στην ίδια τροχιά, επικαλούμενες, άμεσα ή έμμεσα, την Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτη των αλλαγών.

Τι πραγματικά συμβαίνει

Πίσω από τις ανακοινώσεις κρύβεται ένα πιο σύνθετο παζλ. Οι αναλυτές διακρίνουν τρεις βασικές ερμηνείες:

Η «απειλή» της υπερ-νοημοσύνης

Σε αυτή την οπτική, η AI δεν είναι απλώς εργαλείο αλλά μια αναδυόμενη δύναμη που ενδέχεται να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε γνωστικές εργασίες. Οι απολύσεις μοιάζουν τότε με προάγγελο μιας βαθύτερης, σχεδόν σεισμικής ανατροπής.

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο επιχειρηματίας Matt Shumer προκάλεσε αίσθηση, παρομοιάζοντας τη σημερινή συγκυρία με τις «σιωπηλές εβδομάδες» πριν από την COVID-19. Μίλησε για μια «έκρηξη πληροφοριών» που δεν έχει ακόμη γίνει αντιληπτή από την πλειονότητα.

Ωστόσο, οι επικριτές του αντέτειναν ότι τα στοιχεία είναι περιορισμένα και οι προβλέψεις υπερβολικές.

Το αφήγημα περί «φούσκας»

Μια πιο κυνική ανάγνωση βλέπει την AI ως άλλοθι. Μετά την υπερπροσφορά προσλήψεων στην πανδημία, οι εταιρείες αναζητούν έναν εύπεπτο τρόπο να δικαιολογήσουν περικοπές.

Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, έχει χαρακτηρίσει το φαινόμενο «AI washing»: απολύσεις που θα γίνονταν ούτως ή άλλως, απλώς «βαφτίζονται» τεχνολογική πρόοδος.

Ενδεικτικά, η Meta αποσύρει το project του metaverse, ενώ άλλες εταιρείες βλέπουν τις μετοχές τους να εκτοξεύονται μετά από ανακοινώσεις περικοπών που συνδέονται με την AI. Το μήνυμα προς τις αγορές είναι σαφές: «επενδύουμε στο μέλλον».

Η AI ως μοχλός πίεσης και παραγωγικότητας

Η τρίτη, και πιο ρεαλιστική, προσέγγιση βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ισχυρό εργαλείο που απαιτεί αναδιάρθρωση.

Οι εταιρείες μειώνουν προσωπικό όχι επειδή η AI αντικαθιστά πλήρως τους εργαζόμενους, αλλά για να επιβάλουν νέους ρυθμούς: λιγότεροι άνθρωποι, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, υποχρεωτική ενσωμάτωση εργαλείων AI.

Ο CEO της Google, Sundar Pichai, κάνει λόγο για αύξηση 10% στην ταχύτητα ανάπτυξης λογισμικού χάρη στην AI, ποσοστό που μεταφράζεται εύκολα σε αντίστοιχη μείωση προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι σε σταυροδρόμι

Η πραγματικότητα πιθανότατα δεν είναι μονοδιάστατη. Και τα τρία σενάρια συνυπάρχουν, δημιουργώντας ένα νέο εργασιακό τοπίο.

Η ανάπτυξη λογισμικού λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για το τι έρχεται. Τα οφέλη παραγωγικότητας είναι υπαρκτά, αλλά δεν κατανέμονται ισότιμα. Οι λιγότερο τεχνικοί κλάδοι ακολουθούν με καθυστέρηση.

Το κρίσιμο συμπέρασμα; Η κατανόηση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μετατρέπεται σε βασική επαγγελματική δεξιότητα.

Οι πιο ευάλωτοι δεν είναι απαραίτητα όσοι μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά όσοι παραμένουν αδρανείς περιμένοντας τις εξελίξεις.

Το βλέμμα στο μέλλον

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: επανάσταση ή υπερβολή; Η απάντηση θα δοθεί από τις ίδιες τις εταιρείες. Αν επαναπροσλάβουν με νέες δεξιότητες και επανασχεδιάσουν την παραγωγή, τότε η AI θα έχει αποδείξει την αξία της. Αν απλώς μειώσουν κόστος, οι σκεπτικιστές θα δικαιωθούν.

Ένα είναι βέβαιο: για να καταλάβει κανείς πού κατευθύνεται η τεχνολογία, δεν αρκεί να κοιτά ποιοι απολύονται, αλλά ποιοι προσλαμβάνονται.