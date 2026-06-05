Η Microsoft ανακοίνωσε τον νέο προσωπικό βοηθό Scout

Η Microsoft παρουσίασε στο Build 2026 τον Microsoft Scout, έναν νέο προσωπικό AI agent ενσωματωμένο στο Microsoft 365, ο οποίος απευθύνεται αρχικά σε χρήστες με πρόσβαση early access μέσω του προγράμματος Frontier. Πρόκειται για το πρώτο μέλος μιας νέας κατηγορίας εργαλείων που η εταιρεία ονομάζει Autopilots, «always on» agents με δική τους ταυτότητα, που λειτουργούν αυτόνομα στο παρασκήνιο και αναλαμβάνουν εργασιακά tasks εκ μέρους του χρήστη.

Σύμφωνα με τη Microsoft, ο Scout είναι σχεδιασμένος να καταλαβαίνει τον τρόπο που δουλεύουμε, να αξιοποιεί εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούμε, όπως Teams και Outlook, και να διαχειρίζεται προληπτικά καθημερινές υποχρεώσεις όπως προετοιμασία συναντήσεων, επίλυση συγκρούσεων στο πρόγραμμα και επαναλαμβανόμενα tasks, χωρίς να χρειάζεται να του δίνουμε συνεχώς εντολές.



Πώς λειτουργεί ο Microsoft Scout

Ο Scout λειτουργεί ως επίμονος «συνεργάτης» μέσα στο περιβάλλον του Microsoft 365, έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα από chat, email, ημερολόγιο και επαφές, ώστε να μπορεί να συντονίζει ραντεβού, να εντοπίζει πιθανές καθυστερήσεις ή κινδύνους και να κρατά τη ροή της δουλειάς σε κίνηση. Ο agent ενσωματώνεται κυρίως στο Microsoft Teams, όπου μπορεί να συμμετέχει σε ομαδικές συνομιλίες και threads, αλλά και στο Outlook, βοηθώντας στην ταξινόμηση της αλληλογραφίας και στη σύνταξη drafts για emails. Η Microsoft περιγράφει τον Scout ως Autopilot που «ζει» μέσα στον οργανισμό του χρήστη, λειτουργεί στο cloud, στο desktop και στον ιστό, και τροφοδοτείται από την πλατφόρμα OpenClaw και το WorkIQ, το intelligence layer που χρησιμοποιεί και το Microsoft 365 Copilot.



Διαθεσιμότητα μέσω Frontier και πλάνα για το μέλλον

Αυτή τη στιγμή, ο Microsoft Scout είναι διαθέσιμος μόνο ως «πειραματική» ή private preview έκδοση για πελάτες του Frontier, της πλατφόρμας μέσα από την οποία επιχειρήσεις μπορούν να δοκιμάζουν πρώιμες εκδόσεις AI υπηρεσιών της Microsoft. Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση, απαιτείται εγγραφή στο Frontier, ρυθμίσεις μέσω Intune, σχετική διαδικασία, καθώς και ενεργή άδεια GitHub Copilot, ενώ προς το παρόν η διάθεση περιορίζεται σε enterprise περιβάλλοντα. Η εταιρεία δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη αν ο Scout θα συμπεριληφθεί σε υπάρχουσες συνδρομές Microsoft 365 Copilot ή αν θα τιμολογηθεί ως ξεχωριστό προϊόν, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται τους επόμενους μήνες.



Μια νέα κατηγορία «Autopilots» για την εργασία

Με τον Scout, η Microsoft ανοίγει επίσημα μια νέα κατηγορία AI agents που στοχεύουν σε πιο αυτόνομη διαχείριση της εργασίας, πέρα από το κλασικό μοντέλο «chatbot στο πλευρό του χρήστη». Οι Autopilots όπως ο Scout αναλαμβάνουν να μαθαίνουν τον τρόπο εργασίας του χρήστη, να παρακολουθούν ενεργά υποχρεώσεις και deadlines και να αναθέτουν στον εαυτό τους εργασίες, με στόχο να μειώσουν τον «θόρυβο» από emails, μηνύματα και μικρο tasks. Με περισσότερους από 3.000 εργαζομένους της Microsoft να έχουν ήδη δοκιμάσει την desktop εκδοχή του Scout, η εταιρεία ποντάρει ότι η νέα αυτή κατηγορία agents θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της AI στρατηγικής της στο οικοσύστημα του Microsoft 365.