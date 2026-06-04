Έγγραφο της Microsoft που διέρρευσε μαρτυρά την πρόθεσή της να εθίσει τους χρήστες στην ΑΙ

Ένα εσωτερικό έγγραφο της Microsoft που διέρρευσε και αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα 404 Media, δείχνει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός σχεδιάζει να «εθίσει» του χρήστες στο νέο προσωπικό AI βοηθό του, με την κωδική ονομασία Scout. Το κείμενο, που παρουσιάζει την στρατηγική ενσωμάτωσης πιο «mainstream» εκδόσεων των OpenClaw AI agents στο οικοσύστημα του Microsoft 365, χρησιμοποιεί χωρίς περιστροφές τη φράση «make people addicted» («να κάνουμε τους ανθρώπους εθισμένους»), προκαλώντας ανησυχία και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τον εθισμό σε ψηφιακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.



Το σχέδιο για τον Scout και το ClawPilot

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Microsoft περιγράφει τρεις φάσεις για τη διάθεση του Scout, με την πρώτη να τιτλοφορείται ξεκάθαρα «Make people addicted». Σε αυτή τη φάση, η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει τη διάθεση της απλής εμπειρίας ClawPilot, να δοκιμάσει το περιβάλλον χρήσης, να αυξήσει τη βάση χρηστών και να «χτίσει» ένα οικοσύστημα δεξιοτήτων και εργαλείων που θα κάνει τους χρήστες να εξαρτώνται από αυτό σε καθημερινή βάση, με το έγγραφο να σημειώνει μάλιστα ότι «αυτό ήδη συμβαίνει οργανικά». Το ClawPilot, όπως αναφέρεται, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυζητημένα εσωτερικά εργαλεία της Microsoft, με πάνω από 1.000 εργαζόμενους -συμπεριλαμβανομένου και του CEO Satya Nadella- να το χρησιμοποιούν ήδη.



Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Microsoft

Η γλώσσα του εγγράφου έχει διχάσει τους εργαζομένους που μίλησαν ανώνυμα στο 404 Media. Ένας εξ αυτών χαρακτήρισε τις ρητές αναφορές στον εθισμό ως «πολύ ανησυχητικές», σημειώνοντας ότι ήδη παρατηρείται αυξανόμενος εθισμός σε AI chatbots και agents και ότι «ο εθισμός συνολικά είναι κάτι που κανένα προϊόν δεν θα έπρεπε να έχει ως κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξής του». Κάνει μάλιστα λόγο για «μια από αυτές τις στιγμές που στο έγγραφο λέγεται φωναχτά αυτό που συνήθως δεν παραδέχονται τα διοικητικά στελέχη», υπονοώντας ότι η επιδίωξη εθιστικών χαρακτηριστικών είναι διαδεδομένη αλλά σπάνια διατυπώνεται τόσο ωμά.

Ένας άλλος εργαζόμενος, αντίθετα, επιχειρεί να ελαφρύνει το κλίμα, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι αυτός ο τελικός στόχος όλων των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας; Να κάνουν τα προϊόντα τους εθιστικά;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατηγική αυτή δεν υφίσταται μόνο στη Microsoft. Με δόση ειρωνείας προσθέτει πως «ευτυχώς για εμάς, η Microsoft είναι αρκετά κακή στο να φτιάχνει εθιστικά προϊόντα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες εταιρείες».



Ο φόβος για τον εθισμό στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο που η έννοια του «εθισμού» σε υπηρεσίες AI έχει ήδη γίνει «κόκκινη σημαία» για ειδικούς και κοινό. Λόγω της γλώσσας και της κολακευτικής στάσης που υιοθετούν πολλά AI chatbots, η ανησυχία για συναισθηματική προσκόλληση και ψυχολογικές επιπτώσεις είναι αυξανόμενη, ειδικά όταν οι ίδιες οι εταιρείες φαίνεται να στοχεύουν σε συνεχή χρήση και εξάρτηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι ένα εσωτερικό στρατηγικό έγγραφο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας διακηρύσσει ευθέως ότι «ο στόχος είναι να κάνουμε τους ανθρώπους εθισμένους» στο νέο AI βοηθό, χαρακτηρίζεται από ειδικούς κυνική επιβεβαίωση των πιο σκοτεινών φόβων γύρω από τις πρακτικές της βιομηχανίας. Με δεδομένο ότι ο Scout/ClawPilot σχεδιάζεται να ενσωματωθεί στο Microsoft 365 και στην καθημερινή ροή εργασίας εκατομμυρίων χρηστών, η συζήτηση γύρω από τα όρια της εξάρτησης από την AI και την ευθύνη των παρόχων για τον σχεδιασμό μηχανισμών προστασίας αναμένεται να ενταθεί.