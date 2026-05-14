Το LinkedIn απολύει το 5% του προσωπικού του

Το LinkedIn, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο της Microsoft, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει το προσωπικό του κατά περίπου 5% στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης που στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας της υπηρεσίας. Σύμφωνα με αναφορές, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 800–900 εργαζομένους από το σύνολο των περίπου 17.500 υπαλλήλων της πλατφόρμας, με τις περικοπές να αγγίζουν ιδιαίτερα τομείς όπως η μηχανική, η ανάπτυξη προϊόντων και το μάρκετινγκ.



Ποιοι θα επηρεαστούν

Πηγές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι περικοπές δεν στοχεύουν αποκλειστικά ομάδες με χαμηλές επιδόσεις αλλά είναι μέρος ευρύτερης αναδιοργάνωσης ομάδων και προτεραιοτήτων. Το Reuters αναφέρει ότι αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο ομάδες τεχνικών, προώθησης και μάρκετινγκ, ενώ δεν έχει δοθεί πλήρης κατάλογος των τμημάτων ή των γεωγραφικών περιοχών που θα υποστούν τις αλλαγές. Η εταιρεία λέει ότι θα εφαρμόσει την αναδιάρθρωση με σεβασμό προς τους εργαζόμενους, προσφέροντας πακέτα αποζημιώσεων και υποστήριξη για τη μετάβαση στο επόμενο βήμα της καριέρας τους.



Οι αιτίες

Παρά το γεγονός ότι το LinkedIn εξακολουθεί να εμφανίζει ανάπτυξη εσόδων, η Microsoft και η διοίκησή της φαίνεται να πιέζουν για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και προσαρμογή σε έναν πιο ανταγωνιστικό και ταχέως μεταβαλλόμενο χώρο, όπως αυτό των ψηφιακών υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια, πολλές τεχνολογικές εταιρείες εφάρμοσαν παρόμοιες περικοπές για να μειώσουν τα κόστη και να εστιάσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλότερη αποδοτικότητα και κέρδος και όπως φαίνεται αυτή είναι μία τάση που συνεχίζεται και το 2026. Επίσης, η ανακατανομή προσωπικού από εσωτερικές μονάδες, που θεωρούνται λιγότερο κρίσιμες προς νέες πρωτοβουλίες με τεχνολογική ή επιχειρηματική προοπτική, είναι κίνηση που βλέπουμε και σε άλλες θυγατρικές μεγάλων ομίλων.



Αντίκτυπος στην πλατφόρμα και στους χρήστες

Σε άμεσο επίπεδο, οι περικοπές προσωπικού μπορεί να επιβραδύνουν κάποιες ανανεώσεις της πλατφόρμας, καθώς οι ομάδες θα προσαρμόζονται στη νέα δομή. Αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει τις κύριες λειτουργίες της πλατφόρμας χωρίς αλλαγές, ενώ θα επικεντρωθεί σε χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αλληλεπίδραση και τα έσοδα, όπως εργαλεία προσλήψεων, συνδρομές premium πακέτων και επιχειρηματικές λύσεις. Για τους χρήστες, η καθημερινή εμπειρία στο LinkedIn πιθανότατα δεν θα αλλάξει άμεσα, αλλά οι μεγαλύτερες αλλαγές στρατηγικής μπορεί να γίνουν ορατές μέσα στους επόμενους μήνες.



Τι να περιμένουμε στη συνέχεια

Η διοίκηση του LinkedIn έχει δηλώσει ότι θα ενημερώσει επίσημα το προσωπικό και το κοινό για τις λεπτομέρειες των περικοπών και των πακέτων αποζημίωσης, ενώ αναλυτές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη για να διαπιστώσουν αν η κίνηση αυτή είναι μια μεμονωμένη αναπροσαρμογή ή μέρος ενός ακόμη ευρύτερου κύματος περικοπών στη Microsoft και στον τεχνολογικό κλάδο γενικότερα.