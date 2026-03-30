Το LindkedIn ως εργαλείο αλίευσης κατασκόπων για την Κίνα

Κατασκοπευτική επιχείρηση των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών μέσω ψεύτικων προφίλ στο LinkedIn με σκοπό τη στρατολόγηση Ευρωπαίων εργαζόμενων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ αποκαλύφθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, σύμφωνα με ενημέρωση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας. Η επιχείρηση διεξήχθη από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας προκειμένου να αποκομίσουν ευαίσθητες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό μπλοκ και την Ατλαντική Συμμαχία, σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες των βελγικών μέσων ενημέρωσης και του γαλλικού μέσου Intelligence Online.

Δεκάδες άτομα που είχαν εργασθεί σε ευρωπαϊκούς θεσμούς ή το ΝΑΤΟ προσεγγίστηκαν από Κινέζους κατασκόπους που είχαν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στην πλατφόρμα του LinkedIn, σύμφωνα με την ενημέρωση. Αρκετοί από αυτούς έχουν στρατολογηθεί σε Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Ιταλία. Η Βελγίδα υπουργός Δικαιοσύνης Αννελίς Βερλίντεν είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «μέσω αυτής της επιχείρησης αρκετές σημαντικές πληροφορίες και απόρρητα στοιχεία κατάφεραν να φθάσουν στην Κίνα», επιβεβαιώνοντας προηγούμενες δηλώσεις της στην βελγική εφημερίδα L’ Echo. Ένα ιδιαίτερα ενεργό ψεύτικο προφίλ στο LinkedIn είχε το όνομα «Κέβιν Ζανγκ» που προβαλλόταν ως επικεφαλής μιας εικονικής συμβουλευτικής εταιρείας με την επωνυμία «Oriental Consulting» με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Στρατολόγηση με αντάλλαγμα εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ

Όπως αποκαλύφθηκε, οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες έδιναν αρχικά παραγγελίες επί πληρωμή για εκθέσεις ή σημειώματα αναλύσεων πριν ζητήσουν τελικά εσωτερικές πληροφορίες ή απόρρητα στοιχεία. Η αμοιβή για όσους είχαν στρατολογηθεί ήταν από αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες ευρώ. Τα θέματα ενδιαφέροντος για τους Κινέζους επιτελείς αφορούσαν κυρίως τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και άλλα μέτρα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης κατά της Κίνας αλλά και την στρατηγική του ΝΑΤΟ στην Ασία, με εστίαση σε ό,τι αφορά την πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν.

«Κατά τη διάρκεια των χρόνων, χάρη σε ένα επιτήδειο σύστημα, διάφοροι αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί και άλλες επιδραστικές προσωπικότητες σε ολόκληρο τον κόσμο προσεγγίστηκαν από ανθρώπους που αποκαλύφθηκε πως ήταν πράκτορες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών», εξήγησε η Βελγίδα υπουργός Δικαιοσύνης. «Σε αντίθεση με το παρελθόν όταν τέτοιου είδους αποστολές διεξάγονταν κυρίως από ΄ειδικούς΄, το διαδίκτυο και οι πολυάριθμες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι σήμερα πρόσφορο έδαφος για να πείθουν οι μεγάλες δυνάμεις με έναν ύπουλο τρόπο τους ανθρώπους να εμπλακούν στην κατασκοπεία και να διαδίδουν την προπαγάνδα τους έναντι αμοιβής», είπε η Βερλίντεν.

«Μια κολοσσιαία επιχείρηση κατασκοπείας σε εξέλιξη από το 2014»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται η δραστηριότητα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο τη διείσδυση σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του ΝΑΤΟ. Οι μυστικές υπηρεσίες στη Γηραιά ΄Ηπειρο έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για αυτό το είδος των κατασκοπευτικών επιχειρήσεων που διεξάγει η Κίνα. Το Νοέμβριο του 2025, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες (ΜΙ5) προειδοποίησαν τους βουλευτές πως η Κίνα επιχειρεί για να τους κατασκοπεύσει. Τότε η ΜΙ5 είχε επικρίνει την συμπεριφορά των Κινέζων πρακτόρων και είχε αποκαλύψει στους βουλευτές τα ονόματα δύο υπόπτων για στρατολόγηση που δρούσαν ιδιαίτερα σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ανάμεσά τους και το LinkedIn. Η Κίνα είχε απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Αλλά και στη Γαλλία, ο πρώην διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών (DGSE) Μπερνάρ Εμιέ είχε καταγγείλει κατά την διάρκεια κοινοβουλευτικής του ακρόασης το 2023 «μια κολοσσιαία επιχείρηση κατασκοπείας που έχει ξεκινήσει από το 2014-πιθανόν και ακόμη νωρίτερα- από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα το LinkedIn, κατά την οποία έχουν προσεγγισθεί περισσότεροι από 17.000 Γάλλοι πολίτες».