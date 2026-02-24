Σοκάρουν οι τρόπο που μοιράζονται οι πληροφορίες πιστοποιημένων χρηστών του LinkedIn

Μια νέα ανάλυση που έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες έρχεται να φέρει στην επιφάνεια την έντονη συζήτηση για τη σύνδεση μεταξύ της ταυτοποίησης στο LinkedIn και της εταιρείας πιστοποίησης ταυτότητας Persona. Το θέμα αφορά την ευρύτερη πρακτική συλλογής και διαμοιρασμού προσωπικών δεδομένων, καθώς το LinkedIn χρησιμοποιεί ένα τρίτο εργαλείο της Persona Identities, Inc. για την ταυτοποίηση των χρηστών που θέλουν να πάρουν το ειδικό μπλε εικονίδιο επαληθευμένων προφίλ (ID verification).

Τι είναι η Persona και πώς συνδέεται με το LinkedIn

Η Persona είναι μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στο κομμάτι της online επιβεβαίωσης ταυτότητας και ηλικίας χρήστη και χρησιμοποιείται από πλατφόρμες όπως το Discord, το Roblox, αλλά και το LinkedIn. Όταν ένας χρήστης επιλέγει να πιστοποιήσει την ταυτότητά του στο LinkedIn, η διαδικασία «τρέχει» μέσα από την ιδιωτική υπηρεσία της Persona, η οποία ζητά από τον χρήστη να μεταφορτώσει φωτογραφία της ταυτότητας, να διαβάσει το chip του διαβατηρίου μέσω NFC και να φωτογραφήσει τον εαυτό του.

Στην ουσία, ο χρήστης συναινεί να παραδώσει προσωπικά του στοιχεία σε μια τρίτη πλατφόρμα πάρον, που δεν είναι της Microsoft ή του LinkedIn και η οποία αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία όπως το πλήρες όνομα, η φωτογραφία της ταυτότητας, η selfie του, τα βιομετρικά του στοιχεία, αλλά και πληροφορίες όπως η εθνικότητα, η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, η IP, η τοποθεσία, ο αριθμός προσωπικού τηλεφώνου και πολλά άλλα.



Τα προβλήματα

Η έκθεση που έχει προκαλέσει την ανησυχία προέρχεται από έναν ανώνυμο χρήστη που προσπάθησε να κατανοήσει πόσα από τα στοιχεία του φεύγουν από τον έλεγχο του. Το θέμα που έβγαλε στην επιφάνεια είναι η αναφορά στο παγκόσμια δίκτυο επεξεργασίας δεδομένων της Persona, όπου αναφέρεται ότι η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί προσωπικά στοιχεία με πολλές τρίτες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων «ονομάτων» του χώρου, όπως οι Amazon Web Services και Google Cloud Platform, αλλά ακόμη και εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό σε πολλούς παρατηρητές που ανησυχούν για την ένταξη αυτών των προσωπικών δεδομένων σε υποδομές που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ και για παρακολούθηση, αντί να πρόκειται απλά για μια απλή διαδικασία επαλήθευση ταυτότητας για το LinkedIn.



Τι λέει η Persona και ποιες είναι οι διαβεβαιώσεις της

Σε απάντηση στις αναφορές, ο συνιδρυτής και CEO της Persona, Ρικ Σονγκ, έχει δημοσιεύσει απάντηση στην ίδια πλατφόρμα, όπου ισχυρίζεται ότι “τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ” και ότι αξιοποιούνται αποκλειστικά για την επαλήθευση ταυτότητας. Επίσης, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι προσωπικά βιομετρικά στοιχεία διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους και ότι τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία διαγράφονται εντός 30 ημερών από την καταχώρησή τους. Όσον αφορά την αναφορά στην OpenAI και την Anthropic, η Persona διέψευσε το σενάριο ότι οι εταιρείες αυτές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία.



Τι «βλέπει» το LinkedIn και τι όχι

Το ίδιο το LinkedIn διαβεβαιώνει ότι δεν λαμβάνει τα πλήρη προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του χρήστη, αλλά μόνο την επαλήθευση της εγκυρότητας και περιορισμένα στοιχεία όπως το όνομα, τον τύπο της ταυτότητας και την χώρα έκδοσης. Επίσης, η πλατφόρμα λαμβάνει έναν κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό κωδικό που δημιουργείται από τη Persona για να συνδέσει την επαληθευμένη ταυτότητα με το προφίλ, χωρίς να αποθηκεύει τίποτα πέραν της φωτογραφίας της ταυτότητας ή την selfie στα προσωπικά του δεδομένα.