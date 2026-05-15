Η Meta φέρνει εφαρμογές και games τρίτων εταιρειών στα smart γυαλιά της

Η Meta ανοίγει τα Ray-Ban Display glasses της σε τρίτους developers, κάτι που μπορεί να αλλάξει σημαντικά το τι μπορούν να κάνουν τα smart glasses πέρα από τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας. Μέχρι τώρα, η μεγάλη ένσταση γύρω από τη συσκευή ήταν ότι το οικοσύστημα εφαρμογών της ήταν πολύ περιορισμένο και μάλλον η Meta κινείται στο να διορθώσει αυτήν την κατάσταση.

Τι ανακοίνωσε η Meta

Σύμφωνα με τη Meta, οι developers μπορούν πλέον να δημιουργούν εφαρμογές, αξιοποιώντας είτε υπάρχουσες για iOS και Android είτε να μετατρέπουν στα δεδομένα των γυαλιών γνωστές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η εταιρεία τονίζει ότι οι εφαρμογές αυτές μπορούν να εμφανίζουν πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του χρήστη, με παραδείγματα όπως δεδομένα πραγματικού χρόνου για αγώνες, συναλλαγές και ροή περιεχομένου.

Τι σημαίνει πρακτικά

Η κίνηση αυτή κάνει τα smart γυαλιά πιο χρήσιμα στην καθημερινότητα του χρήστη, γιατί ανοίγει τον δρόμο για εφαρμογές που λειτουργούν σαν μεταδότες άμεσης πληροφορίας και γλιτώνουν τον χρήστη από το να ανοίγει συνεχώς το κινητό του. Η Meta αναφέρει επίσης ότι οι developers θα μπορούν να πειραματιστούν και με μικρά παιχνίδια, με παραδείγματα όπως σκάκι και φιδάκι να εμφανίζονται σε σχετικό υλικό από δοκιμές που έχουν ολοκληρωθεί.

Γιατί έχει σημασία και ποιο το επόμενο βήμα

Για μια συσκευή που κοστίζει 800 δολάρια, η έλλειψη εφαρμογών ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά της. Με το άνοιγμα προς τρίτους, η Meta προσπαθεί να μετατρέψει τα smart γυαλιά από ένα εντυπωσιακό gadget σε μια πραγματική πλατφόρμα, όπου το hardware αποκτά αξία μέσα από το λογισμικό και τις υπηρεσίες που θα «τρέχουν» πάνω του. Η Meta λέει ότι η πρόσβαση θα ανοίγει σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και η πρωτοβουλία δείχνει καθαρά ότι η εταιρεία θέλει να «χτίσει» ένα πιο ανοιχτό οικοσύστημα για τα wearables.