Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το υβριδικό έργο Bumble Bee, που κατασκευάζει η METLEN για τις Cero Generation και Enso Energy, αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Εταιρείας στη στήριξη ενός ανθεκτικού, χαμηλών εκπομπών και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο, που βρίσκεται στο Nottinghamshire, συνδυάζει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 78 MWp με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) συνολικής χωρητικότητας 120 MW, προσφέροντας τόσο καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την απαραίτητη ευελιξία που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Χάρη στον υβριδικό του χαρακτήρα, που ενσωματώνει παραγωγή και αποθήκευση, το Bumble Bee θα συμβάλλει στη σταθερότητα του δικτύου, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών σύνδεσης με το δίκτυο στον υποσταθμό West Burton 132kV, κοντά στο Doncaster, σε μια συγκυρία όπου η διαθεσιμότητα και η ευελιξία των δικτύων αποτελούν βασικές προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το Bumble Bee αναμένεται να παράγει αρκετή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 12.300 κατοικιών, αποσοβώντας παράλληλα 13.141 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως. Ένα ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία και την ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας που έχει αναπτυχθεί, διασφαλίζει παράλληλα ότι η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με υπευθυνότητα και σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον.