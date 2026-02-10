Fitch: Μείωση EBITDA 2025 για τη Metlen – Σταθερό το outlook

Η Fitch εκτιμά πλέον το EBITDA του 2025 σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 2,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη καθαρή μόχλευση EBITDA διαμορφώνεται στο 3,6x για το 2025, από 2,1x προηγουμένως.

Η Fitch προειδοποιεί ότι παρατεταμένες υπερβάσεις κόστους, νέες καθυστερήσεις ή επιθετικές εξαγορές χρηματοδοτούμενες με χρέος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική πιστοληπτική ενέργεια. Αντίθετα, η επιτυχής αποκατάσταση της πειθαρχίας στην εκτέλεση έργων και η διατήρηση ισχυρών επιδόσεων στις βασικές δραστηριότητες θα στηρίξουν τη σημερινή αξιολόγηση και το σταθερό outlook, καθώς η Μetlen επιμένει στον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους 1,9–2,1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας διαβεβαιώνει ότι τα επηρεαζόμενα έργα θα ολοκληρωθούν εντός των αναθεωρημένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένοι μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ενσωμάτωσης του MPP στον ευρύτερο τομέα των ανανεώσιμων. Η Fitch δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τον ρυθμό βελτίωσης στην εκτέλεση των έργων.

Υποχώρηση μόχλευσης (δανεισμού) και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Η μόχλευση θα υποχωρήσει εκ νέου κοντά στα επίπεδα των 2,0x, καθώς τα διορθωτικά μέτρα αναμένεται να οδηγήσουν σε πιο προβλέψιμα κέρδη και ταμειακές ροές. Ενδεικτικό της ανθεκτικότητας του ισολογισμού είναι και το επίπεδο ρευστότητας, το οποίο υπερέβαινε τα 4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, προσφέροντας σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία.

Η Fitch υπογραμμίζει ότι, εάν εξαιρεθούν οι απώλειες που σχετίζονται με τα έργα MPP (έργα σε Ενέργεια και μέταλλα), η κερδοφορία της Μetlen θα ήταν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με την αρχική καθοδήγηση, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι η υστέρηση των αποτελεσμάτων αφορά κυρίως στο συγκεκριμένο project και δεν είναι δομική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε σύνθετα έργα, όπως το εργοστάσιο αποβλήτων Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αναδεικνύουν κινδύνους εκτέλεσης και διακυβέρνησης.

Δευτερεύοντα ρόλο στη μείωση του EBITDA έπαιξαν και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών συναλλαγών asset rotation σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία. Αν και η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, οι υπόλοιπες αναμένεται να κλείσουν αργότερα εντός του έτους. Ο οίκος θεωρεί το asset rotation υποστηρικτικό για το επιχειρηματικό μοντέλο και τη ρευστότητα της Μetlen, ωστόσο οι χρονικές μετατοπίσεις αυξάνουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των κερδών.