LIFE Celebrities Showbiz Διακοπές Μπέττυ Μαγγίρα

Η Μπέττυ Μαγγίρα έβαλε το μπικίνι της - Δείτε τις βουτιές της στην Σέριφο (φωτογραφίες)

Για πάντα σέξι.

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Οικογενειακές στιγμές για την Μπέττυ Μαγγίρα στα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, στην Σέριφο.

Πηγή Instagram
Πηγή Instagram

Μέσα από μια ανάρτηση της στο instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δείχνοντας μας την πανοραμική θέα του νησιού, αλλά και την ίδια να βγαίνει από το νερό ποζάροντας κάτω από τον καυτό ήλιο, φορώντας ένα υπέροχο λευκό μπικίνι.

 Πηγή Instagram
 Πηγή Instagram

Η παρουσιάστρια χαλαρώνει σε ένα μικρό διάλλειμα που είχε, λίγο πριν συνεχίσει για τα καλά για απαιτητικά και πολύωρα γυρίσματα του επόμενου κύκλου του GNTM.

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