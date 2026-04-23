Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση με κατακόκκινη δημιουργία στη Βαρκελώνη

Σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Βαρκελώνη πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Απριλίου η Αθηνά Ωνάση στο πλαίσιο της Εβδομάδας Νυφικής Μόδας που λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη για να βρεθεί στην επίδειξη του εκλεκτού της φίλου και Γάλλου σχεδιαστή Stéphane Rolland. Η παρουσία της προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η ίδια αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και τη δημοσιότητα.

Η «χρυσή» κληρονόμος και μοναδική εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση βρέθηκε στο show για να στηρίξει τον στενό της φίλο στο ντεμπούτο του στην Ισπανία.

Η Αθηνά Ωνάση, που πλέον ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πόζαρε για λίγο στους φωτογράφους, συνοδευόμενη από τον Pierre Martinez, αντιπρόεδρο του οίκου Stéphane Rolland. Με τα χρόνια, και καθώς έχει φτάσει τα 41 της, σχολιάζεται συχνά η ομοιότητα με τη μητέρα της, Χριστίνα Ωνάση.

La reaparición estelar de Athina Onassis en Barcelona: protagonista absoluta del desfile de Stéphane Rolland.



Σημειώνεται δε ότι, η τελευταία φορά που η Αθηνά Ωνάση παρευρεθεί σε δημόσια εκδήλωση ήταν και πάλι επίδειξη υψηλής ραπτικής του Stéphane Rolland αυτή τη φορά στο Παρίσι.

Για την περίσταση, η 41χρονη jetseter επέλεξε να φορέσει ένα πολύ κομψό κόκκινο παντελόνι με μια χαλαρή μπλούζα με ασύμμετρο κόψιμο που άφηνε ακάλυπτο τον έναν ώμο. Το λουκ της ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι μαύρες μπαλαρίνες με στρογγυλή μύτη. Χωρίς σχεδόν καθόλου κοσμήματα ή άλλα αξεσουάρ, η Αθηνά Ωνάση άφησε τα ρούχα που δημιούργησε η Rolland να πρωταγωνιστήσουν.

Στην ίδια εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της υποκριτικής, όπως τα μοντέλα Judit Mascó και Verónica Blume, οι ηθοποιοί Candela Peña και Najwa Khliwa, καθώς και η María Bernardeau. Παρόντες ήταν επίσης διάσημοι influenvers όπως η Mery Turiel και η María Alcalde.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 8 του Montjuïc και παρουσίασε τη συλλογή «Love for Peace», μια δημιουργία αφιερωμένη στη ζωή, την αγάπη και την υψηλή ραπτική, με τη συμμετοχή γνωστών μοντέλων όπως η Nieves Álvarez, η Laura Sánchez και η Ariadna Gutiérrez.