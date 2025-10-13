Η Νεσχάν Μουλαζίμ έγινε μητέρα: «Αισθάνομαι ότι τώρα η ζωή μου έχει περισσότερο νόημα»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ κρατά εδώ και μερικές ώρες στην αγκαλιά της την κόρη της που ήρθε στον κόσμο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και χάρισε σε εκείνη και τον σύζυγό της Στέλιο Πολογεώργη απέραντη ευτυχία.

«Μπήκα στο μαιευτήριο με ραντεβού, αλλά όπως και να έχει, η αγωνία υπάρχει. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Από τη μία είχα αγωνία, αλλά από την άλλη ήμουν και πολύ ψύχραιμη, εντυπωσιάστηκα με μένα. Σε όλη την παρέα εγώ ήμουν ήρεμη!», είπε συγκινημένη η Νεσχάν στο «Happy day».

«Η μικρή ήρθε λίγο σαν παραγγελία»

«Ήταν όλοι εδώ, η πεθερά μου, φίλοι και είχαν όλοι αγωνία. Ο Στέλιος ήταν βράχος δίπλα μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου στην αγκαλιά μου. Πήγαν όλα τέλεια, ήταν υπέροχα. Αυτό που λένε όταν θα γίνεις μάνα θα καταλάβεις, τελικά ισχύει! Μόλις μου έδωσαν την κόρη μου στην αγκαλιά μου, άρχισα να της μιλάω τούρκικα! Της έλεγα εσύ ήσουν αυτή που μιλάγαμε συνέχεια; Το κοριτσάκι μου!

Η μικρή ήρθε λίγο σαν παραγγελία! Είναι καστανόξανθη σαν τον πατέρα της και το ήθελα πάρα πολύ. Στα χείλη και στη μύτη μοιάζει πιο πολύ σε εμένα. Αισθάνομαι ότι τώρα η ζωή μου έχει περισσότερο νόημα. Με τον άνθρωπό μου τώρα έχουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί και η ζωή μας έχει στόχο. Τώρα είμαστε πιο δεμένοι».

Ξεκινά την αγωγή

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το μοντέλο αντιμετώπισε οστεοπόρωση κύησης και επειδή δεν μπορούσε να λάβει θεραπευτική αγωγή αναγκαζόταν να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Σε λίγο όμως όλα αυτά θα αποτελούν παρελθόν: «Το πρόβλημα υγείας που είχα αντιμετωπίσει και έπρεπε να είμαι σε ακινησία, πλέον είναι πολύ καλύτερα.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες ήταν πολύ καλύτερα και τώρα είμαστε σε συζήτηση με τον γιατρό μου για να δούμε τι αγωγή θα ακολουθήσω για να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα με βάζουν να περπατάω, είτε με κρατάνε, είτε μόνη μου. Τώρα πια μπορώ να πάρω την αγωγή. Κάθε μέρα είμαι καλύτερα!»