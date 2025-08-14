Νεσχάν Μουλαζίμ: «Φοβήθηκα για το μωρό μου» - Δημόσιο ξέσπασμα

Η Νεσχάν Μουλαζίμ ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram για να περιγράψει την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται πεζοδρόμια και ράμπες και μάλιστα σε ένα από τα καλά και ακριβά προάστια της Αττικής. Το μοντέλο, που είναι αναγκασμένο να κυκλοφορεί με αναπηρικό αμαξίδιο εξαιτίας μιας παροδικής οστεοπόρωσης που της έχει προκαλέσει η εγκυμοσύνη και την ταλαιπωρεί, ανακαλύπτει δυστυχώς με σκληρό τρόπο αυτά που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα…

«Φρίκαρα»

Η Νεσχάν που σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Στέλιο Πολογεώργη, τρόμαξε πολύ με αυτό που έζησε γιατί φοβήθηκε μήπως το ταρακούνημα στα σπασμένα πεζοδρόμια μπορούσε να προκαλέσει κάποια επιπλοκή στην κύησή της… «Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί καίγεται η Ελλάδα, καίγεται και η Τουρκία. Δεν έχει μείνει δάσος, δεν έχει μείνει ανάσα, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι τραγικό όλο αυτό που ζούμε, αλλά ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο, είναι γιατί λόγω της οστεοπόρωσης κύησης, κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο. Όλο αυτό το διάστημα που κινούμαι με αμαξίδιο, έχω πάθει σοκ που θεωρείται ότι είμαστε Ευρώπη, που θεωρούμαστε ότι είμαστε εξελιγμένοι και δεν είμαστε τίποτα.

Αυτό που έχω καταλάβει τώρα που κυκλοφορώ με αμαξίδιο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο για όλο αυτό το παράπονο που βγάζουν. Όλο αυτό που ζουν είναι τραγικό. Οι ράμπες είναι κλειστές με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια είναι τραγικά για να μπορείς να κυκλοφορήσεις με αμαξίδιο. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε οι μαμάδες με τα καροτσάκια για τα παιδιά σας στα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει καμία υποδομή για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες με τα καροτσάκια, ούτε για τα μωρά. Είναι τραγικό όλο αυτό. Υποτίθεται είμαστε σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Αθήνας, στη Γλυφάδα. Παρκάραμε και με το καροτσάκι θέλαμε να πάμε κάπου για να ψωνίσουμε κάτι για την μπέμπα μας. Πόνεσε η μέση μου, φοβήθηκα για το μωρό μου γιατί τρανταζόμουν τόσο πολύ. Δεν μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο πέρα. Φρίκαρα», είπε χαρακτηριστικά.