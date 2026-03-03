Η οδήγηση είναι γένους θηλυκού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, τα ΚΤΕΟ της auteco υλοποιούν τη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Women Drive Safer, προσφέροντας εντελώς δωρεάν μαθήματα ασφαλούς οδήγησης σε 10 τυχερές οδηγούς στη Θεσσαλονίκη.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ομάδα Auto-Moto της ενημερωτικής πλατφόρμας The Opinion και έχει στόχο την προώθηση της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση της οδηγικής αυτοπεποίθησης και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Η εκπαιδευτική εμπειρία θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του πολυχώρου Drivepark, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, στο Νέο Ρύσιο, όπου οι συμμετέχουσες θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα να εκπαιδευτούν:

Στη σωστή οδηγική θέση και συμπεριφορά

Στη συνύπαρξη και τον σεβασμό στο οδικό δίκτυο

Στα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας (ADAS) μέσα από εμπειρία οδήγησης σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η οδήγηση θα πραγματοποιηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον πίστας, με πλήρη μέτρα ασφαλείας και επαγγελματική επίβλεψη, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία εκπαίδευσης με έμφαση στην πρόληψη και την ασφαλή μετακίνηση.

Η πρωτοβουλία Women Drive Safer έρχεται να αναδείξει, με ουσιαστικό τρόπο, ότι η ασφαλής οδήγηση δεν σχετίζεται με στερεότυπα αλλά με την εκπαίδευση, την υπευθυνότητα και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά.

Άλλωστε, διεθνή στοιχεία των τελευταίων ετών καταρρίπτουν διαχρονικούς μύθους γύρω από τη γυναίκα οδηγό: το 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνδρες οδηγοί αποτέλεσαν το 76% των θυμάτων σε θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ενώ αντίστοιχα ποσοστά καταγράφηκαν συνολικά στην Ευρώπη, καθώς και σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Αυστραλία. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για το 2023 δείχνουν ότι το 72,5% των θυμάτων στην άσφαλτο ήταν άνδρες. Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα παιδείας και πρόληψης για όλους τους οδηγούς, ανεξαρτήτως φύλου.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της auteco, το οποίο επενδύει σταθερά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων για όλους. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στη διεύθυνση: https://auteco.gr/blog/etairiki-koinoniki-ey thyni/women-drive-safer/