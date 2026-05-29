Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στα σχόλια για το babydoll φόρεμά της: «Κανονικοποιούμε την παιδοφιλία»

Απάντηση στη διαμάχη που ξέσπασε σχετικά με ένα φόρεμα τύπου babydoll κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη σκηνή στην Ισπανία, έδωσε η Ολίβια Ροντρίγκο.

«Αυτό με έχει αναστατώσει πολύ», είπε η ποπ τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Popcast των New York Times.



«Αυτό που με ενοχλεί πραγματικά είναι ότι νιώθω ότι έχω φορέσει ρούχα που είναι αποκαλυπτικά στη σκηνή. Για παράδειγμα, έχω βγει στη σκηνή με ένα λαμπερό σουτιέν και κοντά σορτς, κάτι που είναι δικαίωμά μου. Είναι διασκεδαστικό. Ένιωθα άνετα και ωραία με αυτά. Και αυτό δεν ήταν «ακατάλληλο» – αλλά το να είμαι πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που οι άνθρωποι θεωρούν παιδικό ήταν ακατάλληλο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο πραγματικά κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας», σημείωσε. «Και επίσης είναι απλώς αυτή η ρητορική που μας τροφοδοτούν από μικρές, που είναι κάτι σαν: «Μην το φοράς αυτό γιατί τότε ένας άντρας θα σεξουαλικοποιήσει το σώμα σου και θα είναι δικό σου το φταίξιμο». Είναι τόσο περίεργο», πρόσθεσε η Ροντρίγκο.



Η Ροντρίγκο προωθεί το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», που κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου. Σε μια κριτική για το «Drop Dead», το πρώτο single του άλμπουμ, η Laura Snapes του Guardian εξήρε τη «μελωδία που προορίζεται να στοιχειώσει το μυαλό των ακροατών όλο το καλοκαίρι».



Η τραγουδίστρια επεσήμανε ότι το babydoll φόρεμα ήταν ένα εμβληματικό ρούχο για τις γυναίκες πανκ σταρ της δεκαετίας του '90. «Δεν πίστευα καθόλου ότι φαινόμουν σέξι με αυτό», είπε. «Σκεφτόμουν: «Αυτό είναι τόσο cool. Νιώθω σαν να μοιάζω με την Kathleen Hanna ή την Courtney Love», όλες αυτές τις γυναίκες που είναι οι ηρωίδες μου».



Αφού η Ροντρίγκο δέχτηκε αρνητικές αντιδράσεις για τις ενδυματολογικές της επιλογές, η Love δημοσίευσε ιστορίες στο Instagram για να υποστηρίξει την τραγουδίστρια.