Που θα παρακολουθήσετε τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League

Ξεκινάνε τα πρώτα ματς των ημιτελικών για την Stoiximan Basket League με το πρόγραμμα να εμπεριέχει δυο δυνατά ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens στις 18:00 και θα το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2.

Στις 20:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ και τον εν λόγω ημιτελικό θα τον παρακολουθήσετε επίσης από το κανάλι της ΕΡΤ2.