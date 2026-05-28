Που θα παρακολουθήσετε τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League
Οι ώρες και τα κανάλια των ημιτελικών της Stoiximian Basket League.
Ξεκινάνε τα πρώτα ματς των ημιτελικών για την Stoiximan Basket League με το πρόγραμμα να εμπεριέχει δυο δυνατά ντέρμπι.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens στις 18:00 και θα το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2.
Στις 20:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ και τον εν λόγω ημιτελικό θα τον παρακολουθήσετε επίσης από το κανάλι της ΕΡΤ2.