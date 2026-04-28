Η Πανσέληνος των Λουλουδιών της Πρωτομαγιάς και τα ζώδια που επηρεάζονται

Μαζί με το Μαγιάτικο στεφάνι φέτος, θα απολαύσουμε και τον έναστρο ουρανό, όπου θα φωτίζεται με το Ολόγιομο Φεγγάρι των Λουλουδιών, διεγείροντας τις επιθυμίες, τα όνειρα αλλά και τα πάθη, καλωσορίζοντας τον Μάιο, με τον πιο έντονο αλλά και αποκαλυπτικό τρόπο!

Ο Μάιος είναι ένας μοιραίος μήνας, καθώς ξεκινά και ολοκληρώνεται με Πανσέληνο. Αυτή την φορά, έχουμε δύο Πανσελήνους μέσα στο μήνα, την 1η και την 31η του Μάη, ένα φαινόμενο που προκύπτει περίπου κάθε 2μιση χρόνια. Η πρώτη Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς, σχηματίζεται στο ζώδιο του Σκορπιού στην 11η μοίρα και σε αυτό το φεγγάρι παρατηρούμε τον Κρόνο από τον Κριό να συμμετέχει σε όψη χιαστί, γεγονός που μας δίνει το μήνυμα ότι αυτή η Πανσέληνος φέρνει διλήμματα και προσαρμογές, συμμετέχει όμως και ο Δίας από τον Καρκίνο σε θετική όψη, προσφέροντας λύση και ανακούφιση, σε κάθε ζήτημα που με υπερβολή μπορεί να νιώσουμε αυτές τις ημέρες ότι μας ταλαιπωρεί!

Γιατί ονομάζεται η Πανσέληνος των Λουλουδιών;

Πανσέληνος των Λουλουδιών λοιπόν, έτσι αποκαλείται το ολόγιομο φεγγάρι του Μαΐου και η ονομασία αυτή δεν συνδέεται επειδή η κορύφωση του φαινομένου γίνεται ανήμερα της Πρωτομαγιάς, αλλά από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής, όπου έδιναν ονόματα στις Πανσελήνους της χρονιάς με βάση τα φυσικά φαινόμενα της εποχής. Η ονομασία αυτή λοιπόν προέρχεται, από το γεγονός ότι παρατηρείται η πιο έντονη ανθοφορία στην φύση, έτσι και αυτό το φεγγάρι έχει συνδεθεί με τα λουλούδια. Είναι ένα φεγγάρι που «σκιαγραφεί» την γονιμότητα, την βλάστηση και την αναγέννηση της φύσης, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της Άνοιξης.

Ποια θα είναι η επιρροή της Πανσελήνου συλλογικά αλλά και προσωπικά;

Μία Πανσέληνος στο ζώδιο του Σκορπιού (στο ζώδιο που η Σελήνη είναι σε πτώση) ενεργοποιεί πάντα θέματα που σχετίζονται με: Οικονομικά και κοινά χρήματα που μοιραζόμαστε με άλλους, διεγείρει το πάθος, τα αρνητικά ένστικτα, την ανάγκη για έλεγχο, τις έντονες ψυχολογικές διεργασίες, αλλά και το φόβο, παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο και σημαντικές αποκαλύψεις. Χαρακτηριστικό θα είναι αυτή την εποχή ότι θα υπάρξουν αποκαλύψεις μυστικών (οικονομικών ή και προσωπικών συναισθηματικών) που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη και θα οδηγήσουν σε ξεκαθαρίσματα, ενώ έκδηλη θα είναι και η τάση των παρασκηνιακών συγκρούσεων για υποθέσεις συμφερόντων.

Η όψη χιαστί του Κρόνου από τον Κριό με το φαινόμενο δημιουργεί έντονο το αίσθημα της πίεσης, του διλήμματος που προκύπτει από εμπόδια που προκύπτουν και την αναγκαστική προσαρμογή σε νέα δεδομένα! Πολλοί θα νιώσουν με αυτή την Πανσέληνο, ότι η κορύφωση των γεγονότων που υπάρχει στη ζωή τους, τους πιέζει να αναλάβουν μία ευθύνη που μέχρι τώρα απέφευγαν.

Παράλληλα η θετική συμμετοχή του Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί ως «αποσυμπίεση» που δίνει λύσεις και τα ξεκαθαρίσματα της περιόδου θα προσφέρουν εντέλει την ανακούφιση, αλλά και θα προσφέρουν και μία νέα προοπτική!

Τα 4 Ζώδια που Δοκιμάζονται με την Πανσέληνο Μαΐου

Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που θα βιώσουν πιο έντονα αυτή την Πανσέληνο και θα έχουν και τα πιο δυναμικά γεγονότα είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι που γεννήθηκαν στο τέλος του 1ου με αρχές 2ου δεκαημέρου, συγκεκριμένα όσοι έχουν γεννηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες: 29 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου, 2 – 6 Αυγούστου, 1 – 5 Νοεμβρίου

Ταύρος – Κρίσιμες αποκαλύψεις σε σχέσεις και συνεργασίες

Η Πανσέληνος στον Σκορπιό σχηματίζεται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σου τον Σκορπιό, φέρνοντας σημαντικές αποκαλύψεις μυστικών και ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες! Ένα γεγονός λειτουργεί αποκαλυπτικά και σε οδηγεί σε τελικές και ξεκάθαρες αποφάσεις. Η όψη χιαστί του φαινόμενο με τον Κρόνο από τον Κριό δείχνει εσωτερικό μπλοκάρισμα, φόβους ή παρασκηνιακές πιέσεις που δεν σου επιτρέπουν να κινηθείς ελεύθερα, τις ημέρες κοντά στην Πανσέληνο θα νιώσεις ένα έντονο ψυχολογικό βάρος για καταστάσεις που πρέπει να κλείσεις , να ολοκληρώσεις και να αφήσεις πίσω σου οριστικά. Το δίλημμα είναι αν θα συνεχίσεις να καταπιέζεσαι ή αν θα αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Η αναγκαστική προσαρμογή αφορά την αποδοχή μιας πραγματικότητας που ήδη γνωρίζεις. Το τρίγωνο του φαινομένου με τον Δία από τον Καρκίνο σου δίνει τη λύση: μέσα από διάλογο, συμφωνία ή μια καθοριστική συζήτηση, μπορείς να ξεκαθαρίσεις και να βρεις διέξοδο.

Λέων – Συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα με το παρελθόν

Η Πανσέληνος στον Σκορπιό επηρεάζει έντονα ζητήματα που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια, το ακίνητο, τις πολύ στενές προσωπικές σου σχέσεις, ή ακόμα και με το παρελθόν! Μια κατάσταση κορυφώνεται σε αναγκάζει να πάρεις μία απόφαση που επηρεάζει κάτι που θεωρούσες έως τώρα σταθερό ή και μόνιμα. Η όψη χιαστί με τον Κρόνο από το ζώδιο του Κριού δείχνει το δίλημμα ανάμεσα σε αυτό που γνωρίζεις και σε μια νέα προοπτική που σε καλεί να εξελιχθείς. Υπάρχει μπλοκάρισμα σε σχέδια ή μετακινήσεις, ή ακόμα και συζητήσεις ή και συμφωνητικά που πρέπει να κλείσεις. Το τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί προστατευτικά: μια εσωτερική συνειδητοποίηση ή μια αθόρυβη βοήθεια σου δίνει τη λύση και σε καθοδηγεί να πάρεις τη σωστή απόφαση.

Σκορπιός – Έντονος αναβρασμός και αναγκαστική αλλαγή προγράμματος

Η Πανσέληνος του μήνα σχηματίζεται στο ζώδιό σου και σηματοδοτεί μια προσωπική κορύφωση. Έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και με μια σχέση που σε καθορίζει, και καλείσαι να επαναπροσδιορίσεις την στάση και τις επιλογές σου . Με την όψη χιαστί του φαινομένου με τον Κρόνο από τον Κριό νιώθεις έντονο βάρος και πίεση στην καθημερινότητα, στην εργασία ή αρκετά κουρασμένος ψυχικά και σωματικά. Το δίλημμα που σου δημιουργείται αυτό τον καιρό αφορά το κατά πόσο μπορείς να συνεχίσεις με τον ίδιο ρυθμό ή αν πρέπει να αλλάξεις δομή και πρόγραμμα. Η προσαρμογή είναι αναγκαία. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Δία από τον Καρκίνο προσφέρει διέξοδο: μια ευκαιρία, ένα άνοιγμα ή μια προοπτική εξέλιξης σου δείχνει έναν νέο δρόμο.

Υδροχόος – Καριέρα και κατεύθυνση ζωής σε κρίσιμη απόφαση

Για σένα Υδροχόε μου η Πανσέληνος στον Σκορπιό φέρνει γεγονότα που αφορούν την καριέρα, τους στόχους, τις φιλοδοξίες αλλά και την κοινωνική σου εικόνα. Μια εξέλιξη σε εκθέτει ή σε φέρνει μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για την πορεία σου. Η συμμετοχή του Κρόνου από τον Κριό με όψη χιαστί, δείχνει μπλοκάρισμα στην επικοινωνία, καθυστερήσεις σε συμφωνίες ή δυσκολία να εκφράσεις ξεκάθαρα τη θέση σου. Το δίλημμα είναι αν θα επιμείνεις στη δική σου γραμμή ή αν θα προσαρμοστείς σε νέους όρους. Το τρίγωνο του Φεγγαριού με τον Δία από τον Καρκίνο δίνει τη λύση μέσα από την πράξη: μια επαγγελματική ευκαιρία, μια βελτίωση στη δουλειά ή μια νέα καθημερινή ροή σταθεροποιεί την πορεία σου.

Τα 2 Τυχερά Ζώδια με την Πανσέληνο Μαΐου

Θα υπάρξουν όμως και δύο εκπρόσωποι του ζωδιακού που αυτή την Πανσέληνο θα την απολαύσουν, ίσως γιατί είναι τα ζώδια που είναι πιο ανοιχτά στο συναίσθημα και μπορούν να διαχειριστούν την έντασή της. Οι τυχεροί λοιπόν με αυτό το φεγγάρι είναι οι Καρκίνοι – ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί 1-5 Ιουλίου – καθώς και οι Ιχθύες που έχουν γεννηθεί 28 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου

Καρκίνος - Δημιουργικό άνοιγμα

Ετοιμάσου να ζήσεις ένα φεγγάρι απόλαυσης, διασκέδασης και τόνωσης! Η Πανσέληνος στον Σκορπιό φέρνει ευχάριστες εξελίξεις σε θέματα που συνδέονται με τον έρωτα, τα δημιουργικά σχέδια ή ακόμα και για θέματα παιδιών. Μια γνωριμία, μια επανασύνδεση ή ένα γεγονός σε γεμίζει χαρά και σου θυμίζει τι αξίζει να επενδύσεις συναισθηματικά. Τις ημέρες αυτές περνάς όμορφα, διασκεδάζεις, ανανεώνεσαι και ζεις την στιγμή! Η ό η χιαστί του φαινομένου με τον Κρόνο στον Κριό ωστόσο, δείχνει κάποιο δίλημμα ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή – οι υποχρεώσεις σε πιέζουν και απαιτούν προσαρμογή. Ωστόσο, το τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιό σου λειτουργεί εξαιρετικά ευνοϊκά: σου δίνει τύχη, στήριξη και την ευκαιρία να εξελιχθείς προσωπικά, ακολουθώντας αυτό που σε εκφράζει πραγματικά.

Ιχθύες – Νέες ευκαιρίες που σε βοηθούν να προχωρήσεις μπροστά

Η Πανσέληνος του μήνα μπορεί να σε βρει σε ένα ταξίδι, ή κάνοντας όνειρα και σχέδια για το μέλλον! Κορυφώνονται εξελίξεις που αφορούν νέες προοπτικές, ταξίδια, σπουδές, νέες επαγγελματικές προοπτικές ή και αποφάσεις για το μέλλον. Ένα νέο σχέδιο παίρνει μορφή ή μια πρόταση σε βγάζει από τη στασιμότητα. Η όψη χιαστί με τον Κρόνο στον Κριό φέρνει ένα οικονομικό δίλημμα ή μια αίσθηση περιορισμού που σε αναγκάζει να προσαρμοστείς και να κινηθείς πιο οργανωμένα. Παρόλα αυτά, το τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσεις με έμπνευση και αυτοπεποίθηση. Μια ευχάριστη εξέλιξη σου δείχνει ότι ανοίγεται μπροστά σου ένας πιο αισιόδοξος δρόμος.