Penny Lane: Η πρώην σύντροφος του Gerard Butler μάγεψε σε πασαρέλα του Μαϊάμι

Αν κάποιος αμφιβάλλει για την ύπαρξη του «προνομίου της ομορφιάς», ένα μοντέλο από τη Βρετανία φαίνεται πως πρόκειται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη μετά την πρόσφατη viral εμφάνισή της σε πασαρέλα του Μαϊάμι για λογαριασμό του Sports Illustrated.

Η 31χρονη Penny Lane, η οποία στο παρελθόν φημολογείται ότι διατηρούσε σχέση με τον διάσημο ηθοποιό Gerard Butler, μάγεψε με την εμφάνισή της στην επίδειξη μαγιό με τα βίντεό της να γίνονται ανάρπαστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες likes και εκατομμύρια προβολές.

Στη λεζάντα των βίντεο που δημοσίευσε, το μοντέλο έγραψε: «Μία από τις αγαπημένες μου στιγμές από την Εβδομάδα Μαγιό στο Μαϊάμι». Σε άλλη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Μπορείτε να καταλάβετε ότι περνάω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου;».

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της, με έναν από αυτούς να τη χαρακτηρίζει ακόμη και «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η εμφάνισή της που προκαλεί θαυμασμό. Η Πένι έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον χώρο της μόδας και για την πίεση που ασκείται στις γυναίκες εξαιτίας των συχνά μη ρεαλιστικών προτύπων σώματος.



Ένα προσωπικό δράμα που της χαρίζει χιλιάδες ευρώ

Η έντονη σωματική και ψυχική καταπόνηση που υπέστη στην προσπάθειά της να αποκτήσει «μέγεθος μηδέν» είχε σοβαρές συνέπειες στην υγεία της με τους γιατρούς να την προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις ακόμη και στη γονιμότητά της. Η ίδια έχει περιγράψει εκείνη την περίοδο ως την πιο «δύσκολη περίοδο» της ζωής της.

Έπειτα από ένα διάλειμμα, κατά το οποίο επικεντρώθηκε στην προσωπική της αποκατάσταση, η ιστορία της τράβηξε την προσοχή της αρχισυντάκτριας του Sports Illustrated Swimsuit, MJ Day.

«Πέρα από την αδιαμφισβήτητη ομορφιά της, αυτό που πραγματικά μας γοήτευσε ήταν η αυθεντικότητά της», δήλωσε η Day. «Χρησιμοποιεί τη δική της εμπειρία στον χώρο του μόντελινγκ για να στηρίξει άλλους ανθρώπους, προωθώντας με πάθος τη συμπερίληψη. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια».

Φυσικά όμως, η Πένι δεν κερδίζει μόνο την αγάπη του κοινού. Λόγω της δημοφιλίας της, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να λάβει ακόμη και 3.000 λίρες την ημέρα μόνο από το Instagram, καθώς οι ακόλουθοί της ξεπέρασαν πλέον τους 500.000.