Η πιο παράδοξη αγγελία: Αεροπορική επιβραβεύει «κακούς» φωτογράφους και τους στέλνει... Ισλανδία

Μια καμπάνια που σπάει τα στερεότυπα και παίζει με την… αποτυχία, φέρνει στο προσκήνιο η αεροπορική εταιρεία Icelandair, καλώντας τους πιο «ακατάλληλους» φωτογράφους να αποδείξουν ότι η ομορφιά της Ισλανδίας δεν χρειάζεται ταλέντο για να αποτυπωθεί. Με κεντρική ιδέα ότι ακόμη και οι πιο αδέξιοι μπορούν να απαθανατίσουν το μεγαλείο των τοπίων, η εταιρεία προσφέρει ένα δεκαήμερο ταξίδι-εμπειρία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Το πακέτο μόνο… αμελητέο δεν είναι. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, πλήρη διαμονή, έξοδα για προσωπικές ανάγκες, αλλά και αμοιβή που αγγίζει τις 43.000 ευρώ για το υλικό που θα δημιουργήσει ο «εκλεκτός» συμμετέχων. Μια πρόταση που μετατρέπει την αδυναμία σε… προσόν και ανοίγει την πόρτα σε μια μοναδική περιπέτεια.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η καμπάνια με τον χαρακτηριστικό τίτλο «really bad photographer» απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους δεν έχουν καμία επαγγελματική σχέση, ή ιδιαίτερη αγάπη, με τη φωτογραφία. Αντί για τεχνικές γνώσεις, ζητούνται αυθεντικότητα και άνεση μπροστά στον φακό, καθώς ο συμμετέχων θα κληθεί να εμφανιστεί σε βίντεο και φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, απαραίτητη θεωρείται η διάθεση για εξερεύνηση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πεζοπορίες και υπαίθριες δραστηριότητες στα εντυπωσιακά τοπία της Ισλανδία.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν:

Ηλικία άνω των 21 ετών

Έγκυρο διαβατήριο

Δυνατότητα ταξιδιού σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες

Η διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ειδικής πλατφόρμας της καμπάνιας, συμπληρώνοντας έξι ερωτήσεις που εστιάζουν, όχι τυχαία, στις… περιορισμένες φωτογραφικές τους ικανότητες.

Προαιρετικά, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενός σύντομου βίντεο έως 60 δευτερολέπτων, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να εξηγήσουν γιατί είναι οι ιδανικοί… «κακοί φωτογράφοι» για αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι, τελικά, το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα, αλλά η ματιά.