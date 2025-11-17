Η Pizza Hut «κατεβαίνει» στα Νότια: Σε ποια περιοχή ανοίγει το δεύτερο κατάστημά της

Η μεγάλη επιστροφή της Pizza Hut στην ελληνική αγορά συνεχίζεται με φουλ ταχύτητα, και αυτή τη φορά το βλέμμα στρέφεται στα Νότια Προάστια. Ο κυπριακός όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Ltd, συμφερόντων του επιχειρηματία Λύσανδρου Ιωάννου, που έχει αναλάβει τη νέα εποχή της αλυσίδας στην Ελλάδα, επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο των εστιατορίων. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος διαχειρίζεται ήδη στη χώρα μας τα brands Pizza Hut, Burger King, Wagamama και Jamie Oliver Kitchen, χτίζοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο γρήγορης και ποιοτικής εστίασης.

Το δεύτερο κατάστημα της «νέας γενιάς» Pizza Hut κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στη Νέα Σμύρνη, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 71. Θα ακολουθήσει, έως τα μέσα Δεκεμβρίου, ένα ακόμη σημείο στο Χαλάνδρι, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39. Το πρώτο κατάστημα της «αναγεννημένης» Pizza Hut λειτουργεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 στο Παγκράτι, προσελκύοντας καθημερινά κόσμο που αναζητά τις κλασικές αγαπημένες γεύσεις με μια πιο φρέσκια προσέγγιση.

Τα νέα καταστήματα διατηρούν το μοντέλο self service, με καθήμενους πελάτες που παραλαμβάνουν μόνοι τους το γεύμα τους – μια επιλογή που διαφοροποιεί τη σημερινή λειτουργία από την παλαιότερη εποχή, όταν η Pizza Hut στην Ελλάδα λειτουργούσε με πλήρες σέρβις.

Το σχέδιο επέκτασης: «Στόχος όλα τα κεντρικά σημεία της Αθήνας»

Όπως αποκαλύπτει στέλεχος της εταιρείας PHC που διαχειρίζεται την Pizza Hut στην Ελλάδα, η στρατηγική ανάπτυξης όχι απλώς συνεχίζεται αλλά επιταχύνεται: «Στο πλάνο μας είναι να ανοίξουμε και άλλα καταστήματα Pizza Hut στα Νότια Προάστια. Αυτή την περίοδο εξετάζουμε τη Γλυφάδα, χωρίς να έχουμε ακόμα καταλήξει σε συγκεκριμένο σημείο. Στόχος μας είναι να βρεθούμε σε όλες τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Μας ενδιαφέρουν επίσης ο Πειραιάς, το Περιστέρι και τα Βόρεια Προάστια».

Ποιος είναι ο όμιλος PHC

Ο όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Ltd αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» εστίασης σε Κύπρο και Ελλάδα, με περισσότερα από 130 καταστήματα, κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ και πάνω από 3.000 εργαζόμενους. Πρόκειται για έναν οργανισμό που αναπτύσσεται σταθερά, με στρατηγική, με επενδύσεις και με χαρτοφυλάκιο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για τις φιλοδοξίες του.



Στο τιμόνι του ομίλου βρίσκεται ο Λύσανδρος Ιωάννου, ένας μάνατζερ με βαθιά γνώση της διεθνούς αγοράς και εμπειρία σε πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Pepsi Cola International και η Procter & Gamble. Από το 1998, οπότε ανέλαβε την ηγεσία της PHC, έχει μετατρέψει τον όμιλο σε μια πολυδιάστατη δύναμη της εστίασης, με brands όπως Pizza Hut, Burger King, Paul, Caffè Nero, Wagamama και άλλα, να συνθέτουν ένα οικοσύστημα με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη και την ποιότητα.

Η πρώτη «θητεία» της Pizza Hut στην Ελλάδα

Η επιστροφή της Pizza Hut στην ελληνική αγορά δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από μια μικρή αναδρομή. Η αιφνίδια αποχώρησή της το 2020, εν μέσω πανδημίας, δημιούργησε μεγάλο κενό και ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα. Η τότε διαχειρίστρια εταιρεία Food Plus επικαλέστηκε λόγους ανωτέρας βίας, ενεργοποιώντας όρο που της επέτρεπε να τερματίσει τη σύμβαση με τη μητρική Yum! Brands, τον αμερικανικό όμιλο στον οποίο ανήκει η Pizza Hut.

Μετά την αποχώρηση αυτή, η Food Plus συνέχισε μόνο με τα KFC, καταφέρνοντας σταδιακά να μετατρέψει μια περίοδο ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε μια πιο ελεγχόμενη και ανοδική πορεία.

Πέντε χρόνια μετά: η επανατοποθέτηση με σαφές αναπτυξιακό στίγμα

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση, η επιστροφή της Pizza Hut δεν είναι απλώς ένα rebranding ή μια δοκιμή επανεισόδου. Είναι μια κίνηση με ξεκάθαρο στρατηγικό βάθος, που αποτυπώνει τόσο την ωριμότητα της ελληνικής αγοράς όσο και τη διάθεση της PHC να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον χώρο της οργανωμένης εστίασης.



Η Pizza Hut, μετά από χρόνια απουσίας, επιστρέφει ουσιαστικά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και επέκτασης, επιχειρώντας να ξανακερδίσει την παρουσία που είχε κάποτε στην ελληνική αγορά. Και όλα δείχνουν ότι το 2025 θα είναι η χρονιά της.