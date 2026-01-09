Η πολυσυντροφικότητα εξίσου ευεργετική με τη μονογαμία λέει μελέτη

Στη δυτική κουλτούρα, η μονογαμία θεωρείται εδώ και χρόνια το αυτονόητο πλαίσιο για τις ερωτικές σχέσεις. Μία νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sex Research αμφισβητεί έναν βαθιά ριζωμένο μύθο: ότι η μονογαμία από τη φύση της οδηγεί σε πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Συνδυάζοντας δεδομένα από δεκάδες μελέτες και σχεδόν 25.000 άτομα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα συναισθηματικής και σεξουαλικής ικανοποίησης είναι πρακτικά ίδια, ανεξάρτητα από το αν μια σχέση είναι αποκλειστική ή όχι. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με στερεότυπα δεκαετιών που παρουσιάζουν τη μονογαμία ως το μοναδικό «υγιές» μοντέλο.

Η «ανωτερότητα της μονογαμίας»

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η «ανωτερότητα της μονογαμίας» δεν βασίζεται απαραίτητα σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε κοινωνικούς κανόνες που αναπαράγονται χωρίς ιδιαίτερη εξέταση και η μελέτη επιχείρησε να τους ξεχωρίσει από τα πραγματικά δεδομένα.

Ο όρος «μύθος της ανωτερότητας της μονογαμίας» χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες για να περιγράψει την ιδέα ότι οι μη αποκλειστικές σχέσεις οδηγούν αναπόφευκτα σε ζήλια, χάος ή συναισθηματική φθορά. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση, αυτός ο φόβος δεν επιβεβαιώνεται από τις εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων. Αντίθετα, πολλοί δηλώνουν εξίσου ικανοποιημένοι με τη σχέση τους, αρκεί να υπάρχουν σαφείς συμφωνίες, ειλικρίνεια και συναίνεση μεταξύ των συντρόφων.

Σύμφωνα με το PsyPost, η συναινετική πολυσυντροφικότητα αναφέρεται σε διαφορετικές μορφές σχέσεων, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι υπάρχουν πολλαπλοί δεσμοί. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ανοιχτές σχέσεις, η πολυσυντροφικότητα και άλλες πιο ευέλικτες μορφές. Παρότι συχνά παρουσιάζονται ως περιθωριακές, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ενηλίκων στη Δύση έχει εμπλακεί σε τέτοιες σχέσεις κάποια στιγμή στη ζωή του, χωρίς αυτό να συνδέεται απαραίτητα με δυσαρέσκεια ή προβλήματα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο η οποία επιτρέπει τη σύνθεση αποτελεσμάτων από πολλές ανεξάρτητες μελέτες. Με αυστηρά κριτήρια επιλογής, συμπεριέλαβαν μόνο έρευνες που μετρούσαν ποσοτικά τη συντροφική ή τη σεξουαλική ικανοποίηση και ξεχώριζαν καθαρά τους συμμετέχοντες με βάση τον τύπο της σχέσης τους. Το τελικό δείγμα περιλάμβανε πάνω από 24.000 άτομα, κυρίως από αγγλόφωνες δυτικές χώρες.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όταν συγκρίθηκαν τα συνολικά επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση, δεν προέκυψε καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ μονογαμικών και μη μονογαμικών ατόμων. Το ίδιο ισχύει και για τη σεξουαλική ζωή. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι δήλωναν εξίσου ευχαριστημένοι, ανεξάρτητα από το «σχήμα» της σχέσης τους. Αυτό καταρρίπτει την ιδέα ότι η μη μονογαμία είναι αποτέλεσμα ανεκπλήρωτων αναγκών.

Παρόμοια αποτελέσματα και LGBTQ+ άτομα

Οι αναλύσεις έδειξαν επίσης ότι τα ευρήματα δεν αλλάζουν ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ετερόφυλα και LGBTQ+ άτομα εμφάνιζαν παρόμοια επίπεδα ικανοποίησης, είτε βρίσκονταν σε αποκλειστικές είτε σε μη αποκλειστικές σχέσεις. Σε ορισμένες επιμέρους κατηγορίες, όπως οι «μονογαμικές με εξαιρέσεις» σχέσεις ή η πολυσυντροφικότητα, καταγράφηκαν μικρές διαφορές, όμως οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτές ήταν ελάχιστες και χωρίς μεγάλη πρακτική σημασία.

Παρότι η μελέτη έχει περιορισμούς, όπως το ότι βασίζεται κυρίως σε εθελοντικά δείγματα από δυτικές κοινωνίες, οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα συμπεράσματα είναι σαφή. Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για την άποψη ότι η μονογαμία είναι από μόνη της ανώτερη ή «πιο υγιής». Το βασικό μήνυμα δεν είναι να αντικατασταθεί ένα μοντέλο με άλλο, αλλά να αναγνωριστεί ότι διαφορετικοί άνθρωποι ευημερούν σε διαφορετικά είδη σχέσεων, χωρίς ηθικές ταμπέλες.