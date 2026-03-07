Αυτό που έτρωγαν οι άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια δεν εξαφανιζόταν πάντα μαζί με το γεύμα. Μικροσκοπικά υπολείμματα τροφίμων που έχουν διατηρηθεί σε αρχαία αγγεία δείχνουν ότι οι κοινότητες κυνηγών-συλλεκτών-αλιέων σε όλη τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη ετοίμαζαν ποικίλα γεύματα μεταξύ της 6ης και της 3ης χιλιετίας π.Χ. Αντί να βασίζονται μόνο σε ψάρια ή άγρια θηράματα, αυτά τα πιάτα συχνά συνδύαζαν θαλασσινά με μούρα, χόρτα, σπόρους και άλλα φυτά.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, αρχαιοβοτανολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ εξέτασαν οργανικά υπολείμματα που διατηρήθηκαν σε θραύσματα αγγείων από αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την περιοχή. Η ανάλυσή τους δείχνει ότι τα φυτά μαγειρεύονταν τακτικά μαζί με θαλασσινά - ένα μέρος της προϊστορικής διατροφής που ήταν δύσκολο να τεκμηριωθεί.



«Αυτή η μελέτη δείχνει την πολυπλοκότητα της διατροφής των κυνηγών-συλλεκτών-αλιέων κατά τη Μεσολιθική εποχή στην Ευρώπη», δήλωσε η κύρια συγγραφέας Lara González Carretero στο Discover. «Προηγούμενες μελέτες είχαν μια προκατάληψη υπέρ των ζωικών προϊόντων. Τα φυτά έχουν παραμεληθεί λόγω της δυσκολίας αξιολόγησης της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη διατροφή».

Μεσολιθικό αγγείο που αναλύθηκε στη μελέτη/Lara González Carretero

Μικροσκοπικά ίχνη τροφίμων αναδιαμορφώνουν την προϊστορική ευρωπαϊκή κουζίνα

Για να εντοπίσουν αυτά τα παραμελημένα φυτικά συστατικά, οι ερευνητές εξέτασαν οργανικά υπολείμματα που βρέθηκαν σε 58 θραύσματα αγγείων που ανακτήθηκαν από 13 αρχαιολογικούς χώρους, χρησιμοποιώντας μια συνδυαστική μέθοδο μικροσκοπικής ανάλυσης και χημικών δοκιμών για τον εντοπισμό φυτικών ιστών και άλλων υπολειμμάτων τροφίμων. Οι περισσότερες μελέτες βασίζονται σε λιπαρά υπολείμματα που έχουν διατηρηθεί στα αγγεία, μια μέθοδος που έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθώς ανιχνεύει κυρίως ζωικά προϊόντα.



Κάτω από το μικροσκόπιο, εκτός από ίχνη χόρτων, οσπρίων, μούρων και φυλλωδών λαχανικών, τα υπολείμματα περιείχαν υπόγεια μέρη φυτών, όπως ρίζες και κονδύλους.

Οι χημικές δοκιμές των ίδιων υπολειμμάτων έδειξαν ότι τα ψάρια και άλλα υδρόβια τρόφιμα ήταν συνήθως το κυρίαρχο συστατικό σε αυτά τα πιάτα. Αντί να αντικαθιστούν τα ψάρια, τα φυτά φαίνεται να προστέθηκαν στα γεύματα για να συμπληρώσουν τους υδρόβιους πόρους.

Τα φυτά έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο από το αναμενόμενο

Τα φυτικά υπολείμματα υποδηλώνουν ότι οι πρώτοι μάγειρες δεν έριχναν απλά ό,τι βλάστηση ήταν διαθέσιμη στα δοχεία τους. Αντίθετα, ορισμένα είδη και συγκεκριμένα μέρη φυτών επιλέγονταν επανειλημμένα και συνδυάζονταν με συγκεκριμένα ζωικά συστατικά.



Ορισμένοι από αυτούς τους συνδυασμούς διέφεραν ανά περιοχή, αντανακλώντας πιθανώς τόσο τους τοπικούς πόρους όσο και τις πολιτισμικές πρακτικές. Σε κάποιες περιοχές, οι μάγειρες χρησιμοποιούσαν φυτά της οικογένειας Amaranthaceae - μια ομάδα που περιλαμβάνει είδη συγγενικά με τα τεύτλα και ο ρόλος των οποίων στην προϊστορική διατροφή αποτελεί από καιρό αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ερευνητών.



«Ήμουν πολύ χαρούμενη που αναγνώρισα φυτικούς ιστούς και σπόρους που ανήκουν στην οικογένεια των Amaranthaceae, καθώς η ανθρώπινη κατανάλωσή τους αποτελεί από καιρό αντικείμενο συζήτησης στην αρχαιοβοτανική. Η παρουσία τους ως μέρος των υπολειμμάτων τροφίμων είναι η πρώτη άμεση απόδειξη της κατανάλωσής τους και της σημασίας τους στη διατροφή των ανθρώπων του παρελθόντος», πρόσθεσε η Carretero.



Μια άλλη έκπληξη ήρθε όταν η ομάδα ανακάλυψε το guelder rose, ένα τοξικό μούρο που εμφανιζόταν επανειλημμένα.



«Το πιο εκπληκτικό στοιχείο των φυτών ήταν η ευρεία παρουσία των μούρων guelder rose. Αυτά τα μούρα είναι τοξικά αν καταναλωθούν ωμά και έχουν αρκετά δυσάρεστη γεύση ακόμα και όταν υποστούν επεξεργασία και μαγειρευτούν. Είναι σαφές ότι αυτές οι κοινότητες επέλεγαν να επεξεργάζονται αυτά τα μούρα σε κεραμικά σκεύη για κάποιο λόγο», τόνισε η Carretero.

Αρχαία αγγεία αποκαλύπτουν κοινές μαγειρικές παραδόσεις

Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι οι μαγειρικές παραδόσεις μπορεί να συνδέονταν με τις ίδιες τις παραδόσεις της αγγειοπλαστικής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αγγεία κατασκευασμένα με διαφορετικές τεχνικές κατασκευής χρησιμοποιούνταν συχνά για την προετοιμασία διαφορετικών τύπων τροφίμων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαγειρικές συνήθειες μπορεί να διαμορφώθηκαν όχι μόνο από τα τοπικά συστατικά, αλλά και από κοινές πρακτικές που σχετίζονταν με την αγγειοπλαστική.



Τα υπολείμματα βοηθούν επίσης να διευκρινιστεί ο σκοπός της πρώιμης ευρωπαϊκής κεραμικής. Αντί να χρησιμεύουν κυρίως για την επεξεργασία ιχθυελαίων ή άλλων υλικών, τα διατηρημένα υπολείμματα δείχνουν ότι χρησιμοποιούνταν για το μαγείρεμα γευμάτων.



Για τους ερευνητές, τα καμένα ίχνη τροφίμων που έχουν κολλήσει σε αυτά τα αρχαία αγγεία προσφέρουν μια άμεση εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προετοίμαζαν και συνδύαζαν τα συστατικά πριν από χιλιάδες χρόνια.