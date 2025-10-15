Η «πρόβα» της Αγαπηδάκη για τον δύσκολο δυτικό τομέα

Μαζώξεις όπως η προχθεσινή στη οδό Θηβών 167 στο Περιστέρι με αφορμή τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα ότι στα κομματικά επιτελεία έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τις εκλογές του 2027.

Μάλιστα, όπως πληροφορούν τη στήλη αυτόπτες μάρτυρες η κ. Αγαπηδάκη μάζεψε πολύ κόσμο – εκτιμήσεις έμπειρων κομματικών έκαναν λόγο για περί τα 1000 άτομα – εν όψει της εκλογικής της καθόδου στον πάντα απαιτητικό για τη Νέα Δημοκρατία δυτικό τομέα στον οποίο έχει εκλέξει τέσσερις βουλευτές.

Για την κ. Αγαπηδάκη μίλησαν με τα καλύτερα λόγια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συνυποψήφιος της στην ίδια περιφέρεια, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και οι ομάσταυλοι της στο Υπουργείο Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Επίσης, έδωσαν το «παρών» ο Υφυπουργός Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, ο Γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νότης Μηταράκης, καθώς και οι βουλευτές Παναγιώτης Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος και Φάνης Παππάς. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν, επίσης, ο Μητροπολίτης Περιστερίου, Γρηγόριος, ο «ισόβιος» Δήμαρχος της πόλης, Ανδρέας Παχατουρίδης και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Μάκης Σιάσος.