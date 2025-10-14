Η Renault Trucks ανανεώνει τη δέσμευσή της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχοντας αποσπάσει για έβδομη συνεχή χρονιά την πιστοποίηση Ecovadis Gold. Με βαθμολογία 83/100, δηλαδή πέντε μονάδες περισσότερες σε σχέση με το 2024, ο κατασκευαστής κατατάσσεται πλέον στο 2% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν.

Το 2025, ο ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης Ecovadis εξέτασε περισσότερες από 130.000 διεθνείς εταιρείες με βάση 21 κριτήρια, κατανεμημένα σε τέσσερις κατηγορίες: Περιβάλλον, Εργασία & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.

Κορυφαία βαθμολογία στην περιβαλλοντική επίδοση

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Renault Trucks πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία 100/100 στην κατηγορία Περιβάλλον, με τον Ecovadis να αναγνωρίζει τις «εξαιρετικές πολιτικές της σε μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα».

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τις προσπάθειες του κατασκευαστή να αποανθρακοποιήσει τις οδικές μεταφορές, κυρίως μέσω της παραγωγής μιας πλήρους γκάμας ηλεκτρικών φορτηγών, καθώς και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων. Από το 2019, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 26%, με στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2040. Η Renault Trucks επενδύει επίσης στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας για ίδια χρήση, με την εγκατάσταση μεγάλων εκτάσεων φωτοβολταϊκών πάνελ.

Παράλληλα, δεσμεύεται να προστατεύει τους φυσικούς πόρους μειώνοντας την κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις της, βελτιστοποιώντας τη χρήση πρώτων υλών και διασφαλίζοντας ότι τα απόβλητα διαχωρίζονται, επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται.

Ενίσχυση ηθικών πρακτικών

Η βαθμολογία της Renault Trucks στην κατηγορία Ηθική αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες το 2025 (79/100). Στα τέλη του 2024, η εταιρεία εγκαινίασε την πρωτοβουλία «υπεύθυνων πωλήσεων» για την προκαταρκτική αξιολόγηση έργων που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους.

Μια ειδική επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει πλέον ευαίσθητες εμπορικές συναλλαγές, όπως αυτές που αφορούν χώρες υψηλού κινδύνου ή πωλήσεις στρατιωτικών προϊόντων/εξοπλισμού για στρατιωτικούς τελικούς χρήστες. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ένα σαφές, διαφανές και ηθικό πλαίσιο για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σημαντική πρόοδος στις βιώσιμες προμήθειες

Με βαθμολογία 85/100 στις Βιώσιμες Προμήθειες – μια θεαματική αύξηση 25 μονάδων – η Renault Trucks αναγνωρίστηκε από τον Ecovadis για τις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της.

Η εταιρεία θέτει τη διαφάνεια, τον έλεγχο προέλευσης και τη διαχείριση κινδύνων στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Το 2024, το 94% των προμηθευτών πρώτου επιπέδου ολοκλήρωσε την αξιολόγηση SAQ, η οποία μετρά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβερνητικές τους πρακτικές. Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με προμηθευτές υψηλού κινδύνου, ενώ ένας αυστηρός κώδικας δεοντολογίας διέπει όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις. Επιπλέον, η Renault Trucks εφαρμόζει το πρόγραμμα RMI για τη διασφάλιση της προέλευσης των ορυκτών «3TG» (κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός).

Όλες οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της Renault Trucks παρουσιάζονται αναλυτικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2025.