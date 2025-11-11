Η Renault Trucks στην Solutrans 2025: Οδηγώντας την απανθρακοποίηση των μεταφορών

Από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2025, στο Lyon Eurexpo, η Renault Trucks θα συμμετάσχει στη 18η διοργάνωση της Solutrans, της κορυφαίας διεθνούς έκθεσης για τις οδικές και αστικές μεταφορές. Σε ένα περίπτερο 900 m² (Αίθουσα 4 – D104), ο κατασκευαστής θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στην απανθρακοποίηση των μεταφορών μέσω των οχημάτων, των υπηρεσιών και του οικοσυστήματος συνεργατών του.

Μια ρεαλιστική προσέγγιση για την απανθρακοποίηση των μεταφορών

Η Renault Trucks υποστηρίζει τους πελάτες της σε κάθε στάδιο της ενεργειακής τους μετάβασης, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε είδος δραστηριότητας — από τη διανομή και τα logistics στις πόλεις έως τις κατασκευές, τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τις περιφερειακές ή μεγάλων αποστάσεων μεταφορές.

Στη Solutrans, η Renault Trucks θα αποδείξει ότι, ενώ η ηλεκτροκίνηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας παγκόσμιας στρατηγικής απανθρακοποίησης, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί από βελτιστοποιημένες λύσεις πετρελαιοκίνησης και μια ενσωματωμένη οικοκυκλική προσέγγιση, που περιλαμβάνει ανακατασκευή, αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων φορτηγών.

Ένα περίπτερο αφιερωμένο στην καινοτομία και την ολοκληρωμένη υποστήριξη

Με έναν καθηλωτικό σχεδιασμό, το περίπτερο της Renault Trucks θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν:

Την πλήρη ηλεκτρική γκάμα Renault Trucks E-Tech, από το ηλεκτρικό ποδήλατο διανομών (cargo bike) και το επαγγελματικό E-Tech Master έως τα φορτηγά διανομής E-Tech D και τους ελκυστήρες E-Tech T.

Βελτιστοποιημένους κινητήρες εσωτερικής καύσης, όπως το Renault Trucks T Smart Racer και τις λύσεις B100, που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂.

Υπηρεσίες υποστήριξης 360°: χρηματοδότηση (RTFS), ενοικίαση, διαχείριση στόλου και συμβόλαια συντήρησης (Clovis), υποδομές φόρτισης (Mobilize, Izivia, Bump, Chargepoly, Milence), καθώς και δράσεις ανακατασκευής και κυκλικής οικονομίας.

Αποκλειστικά στη Solutrans, η Renault Trucks θα παρουσιάσει επίσης τρία νέα οχήματα, αποδεικνύοντας τη συνεχή προσήλωσή της στην καινοτομία και τη δέσμευσή της για ακόμα πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Τρία μοντέλα σημαντικά ορόσημα

Νέο βήμα στις ηλεκτρικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων

Εξέλιξη στη σειρά οχημάτων αστικής διανομής

Νέα έκδοση LCV, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες επαγγελματικών χρήσεων

Καθώς η απανθρακοποίηση των μεταφορών είναι μια συλλογική προσπάθεια, η Renault Trucks έχει επιλέξει να συνεργάζεται με κορυφαίους συνεργάτες: Clovis (ενοικίαση, συμβόλαια συντήρησης, διαχείριση στόλου), Renault Trucks Financial Services (λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης), Kleuster (ηλεκτρικά ποδήλατα διανομών), Milence (υποδομές δημόσιας φόρτισης) και Mobilize, Izivia, Bump και Chargepoly (ιδιωτικές υποδομές φόρτισης). Μαζί, συγκροτούν ένα πλήρες οικοσύστημα αφιερωμένο στην απόδοση και τη βιωσιμότητα των στόλων.