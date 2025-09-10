Η Samsung διακρίνεται στα Βραβεία Καινοτομίας IFA 2025

Η Samsung Electronics Co. Ltd. ανακοίνωσε ότι τα πιο πρόσφατα προϊόντα και οι υπηρεσίες της απέσπασαν κορυφαίες διακρίσεις στα Βραβεία Καινοτομίας IFA 2025, συμπεριλαμβανομένων εννέα διακρίσεων «Best of Innovation» και 18 διακρίσεων «Honoree» σε πολλές κατηγορίες. Τα συγκεκριμένα έρχονται πριν από την IFA 2025, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση προϊόντων τεχνολογίας στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο της Γερμανίας, από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα Βραβεία Καινοτομίας της IFA είναι ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα που κάνει το ντεμπούτο του στη φετινή έκθεση, με στόχο να αναδείξει καινοτόμα προϊόντα με εξαιρετικό σχεδιασμό και αντίκτυπο στην αγορά. Με διοργάνωση από την IFA Berlin, τα βραβεία σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στην εκατονταετή ιστορία της έκθεσης ως κορυφαία «σκηνή» για τα ηλεκτρονικά είδη και τις οικιακές συσκευές. Εκτός από τα ίδια τα βραβεία, οι νικητές αποκτούν και δικαιώματα αδειοδότησης, προβολή στα μέσα ενημέρωσης και αποκλειστικές ευκαιρίες σε μελλοντικές εκθέσεις της IFA.

Οι κορυφαίοι νικητές των βραβείων «Best of Innovation IFA 2025»

Το Bespoke AI Laundry Combo κερδίζει το Βραβείο «Best in Design» για τον κομψό του σχεδιασμό

Το Bespoke AI Laundry Combo προσφέρει την ευκολία πλύσης και στεγνώματος σε έναν κύκλο, ενώ διαθέτει κομψό σχεδιασμό και οθόνη αφής 7 ιντσών που βελτιώνει τη χρηστικότητά του.

Bespoke AI Laundry Combo

Το Movingstyle επαναπροσδιορίζει την έννοια των φορητών οθονών

Το Movingstyle, μία φορητή, έξυπνη οθόνη που συνδυάζει τον σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, διακρίθηκε στις κατηγορίες «Best in Home Entertainment» και «Best in Design».

Εμπνευσμένο από το «σώμα» μίας τσάντας, η ενσωματωμένη λαβή αποτελεί τόσο ένα ιδιαίτερο στοιχείο σχεδιασμού όσο και ένα πρακτικό εργαλείο. Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν την QHD οθόνη 27 ιντσών όπως ένα προσωπικό αντικείμενο, ενώ με τη βάση με μαλακούς τροχούς μπορούν να τη μετακινήσουν εύκολα ανάμεσα στα δωμάτια του σπιτιού.

Movingstyle

Ο Premier5 προσφέρει μία καινοτόμα εμπειρία στην οικιακή προβολή

Ως ο πιο μικρός προβολέας της Samsung με τριπλό λέιζερ για προβολές από μικρή απόσταση, ο Premier5 αναγνωρίστηκε ως «Best in Home Entertainment» και «Best Tech Innovation». Παρότι πολύ μικρότερος από τους κλασικούς προτζέκτορες, ο Premier5 μπορεί να προβάλλει έως 100 ίντσες από μόλις 43,3 εκατοστά (ή 80 ίντσες από τα 32,7 εκατοστά και 60 ίντσες από τα 22,2 εκατοστά), επιτρέποντας μεγάλες προβολές ακόμα και σε μικρούς χώρους.

Το πιο εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό είναι το Touch Interaction (Διάδραση Αφής), που επιτρέπει τον διαισθητικό έλεγχο περιεχομένου, παιχνιδιών, εφαρμογών και προπονήσεων, μέσω του ενσωματωμένου IR λέιζερ και της κάμερας.

Premier5

Το Freestyle+ συνδυάζει την έξυπνη τεχνολογία με τη φορητότητα

Το Freestyle+ είναι ο πρώτος φορητός, έξυπνος προβολέας της Samsung στον κόσμο, που ενσωματώνει τόσο την τεχνητή νοημοσύνη όσο και το Generative AI, γεγονός που του χάρισε τη διάκριση «Best in Home Entertainment». Είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή AI Q - που έχει δημιουργήσει η ίδια η Samsung – και αποτελεί το πρώτο AI chipset, το οποίο περιλαμβάνει επτά λειτουργίες που συνεργάζονται για να ισιώνουν την προβολή, να διατηρούν την ευκρίνεια της εικόνας, να αποφεύγουν τα εμπόδια, να προσαρμόζουν τα όρια της οθόνης, να ρυθμίζουν τα χρώματα ανάλογα με τον τόνο του τοίχου, να ενισχύουν την ορατότητα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και να μειώνουν το φως, όταν κάποιος περνά μπροστά από την ακτίνα προβολής.

Το ενσωματωμένο Generative AI του Freestyle+ επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους περιβάλλοντα, απευθείας από τον προβολέα, ενώ το AI Q-Symphony ανιχνεύει τη θέση της συσκευής και συγχρονίζει αυτόματα τον ήχο με ηχεία ή soundbars της Samsung, προσφέροντας καθηλωτικό, surround ήχο.

Το Galaxy Tab S11 Ultra επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου και το gaming όπως ποτέ άλλοτε

Το Galaxy Tab S11 Ultra έλαβε διακρίσεις στις κατηγορίες «Best in Content Creation» και «Best in Computing & Gaming», χάρη στη σειρά εργαλείων του Galaxy Tab S11 Ultra, που προσφέρουν απρόσκοπτη παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και καθηλωτικές εμπειρίες gaming.

Με το ανασχεδιασμένο SPen, το δυναμικό Samsung DeX και το προηγμένο Galaxy AI, οι χρήστες μπορούν να περάσουν σε ένα νέο επίπεδο δημιουργικότητας, ενώ η Dynamic AMOLED 2x 14.6 ιντσών οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 120Hz προσφέρει μια αδιάκοπη και καθηλωτική εμπειρία gaming.

Galaxy Tab S11 Ultra

Το Galaxy Z Fold7 συνδυάζει τον εξαιρετικό σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα επόμενου επιπέδου για μια Ultra έξυπνη εμπειρία

Το Galaxy Z Fold7 αναγνωρίστηκε στην κατηγορία «Best in Communications & Connectivity», συνδυάζοντας τον καλύτερο σχεδιασμό των Galaxy, τις λειτουργίες κάμερας και την AI καινοτομία στη λεπτότερη και ελαφρύτερη συσκευή της σειράς Galaxy Z Fold, μέχρι σήμερα.

Galaxy Z Fold7

Οι κυριότερες «Honoree» διακρίσεις της IFA 2025

Bespoke AI Washer: Ελέγχει με ακρίβεια τις λειτουργίες του κινητήρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 65% σε σχέση με την κατηγορία Α, το υψηλότερο πρότυπο απόδοσης της Ε.Ε.. Αυτό αντιπροσωπεύει μια βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το περσινό Bespoke AI Washer που είχε πρότυπο Α – 55%, όπως είχε αποκαλυφθεί στην IFA 2024.

Bespoke AI Jet Ultra: Με ισχύ αναρρόφησης 400W και μείωση συνολικού βάρους, είναι η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα stick στον κόσμο. Επίσης, υποστηρίζει το AI Cleaning 2.0, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ της αναρρόφησης, ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά περιβάλλοντα καθαρισμού. Επιπλέον, το Bespoke AI Jet Ultra αναγνωρίζει τύπους δαπέδων, όπως το ξύλο, τα χαλιά και τα πατάκια, καθώς και τη στοιχεία διαρρύθμισης του χώρου, όπως οι τοίχοι και οι γωνίες.

Bespoke AI Dishwasher: Εξοπλισμένο με το AI Wash, το οποίο χρησιμοποιεί έναν βελτιωμένο αισθητήρα θολότητας και έναν AI αλγόριθμο για τον σχολιαστικό καθαρισμό των αντικειμένων, ανιχνεύοντας και αναλύοντας τα επίπεδα των λεκέδων σε όλους τους κύκλους πλύσης και ξεβγάλματος, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της πλύσης για τη μέγιστη απόδοση. Επιπλέον, διαθέτει αυτόματη πόρτα που επιτρέπει στους χρήστες να την ανοίγουν με ένα απλό πάτημα, εξαλείφοντας την ανάγκη για λαβές και επιτρέποντας στο προϊόν να ενσωματώνεται άψογα στην αισθητική του υπόλοιπου χώρου.

Bespoke AI Refrigirator με Hybrid Cooling: Χρησιμοποιεί δύο πηγές ενέργειας – τον συμπιεστή και τη μονάδα Peltier – για να προσφέρει αποτελεσματική και ακριβή ψύξη. Επίσης, διαθέτει το αναβαθμισμένο AI Vision Inside, το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει έως και 37 φρέσκα και 50 επεξεργασμένα τρόφιμα. Τέλος, το ψυγείο περιλαμβάνει μια έξυπνη οθόνη 9 ιντσών που του επιτρέπει να γίνεται κόμβος για συνδεδεμένες συσκευές, να εμφανίζει τρόφιμα και προτεινόμενες συνταγές και να παρέχει διάφορες μορφές ψυχαγωγίας.

Bespoke AI Wind Free: Δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον χωρίς κρύα ρεύματα αέρα, διαχέοντάς τον μέσα από μικροοπές. Η τεχνολογία AI Fast & Comfort Cooling αναλύει τις συνήθειες των χρηστών και τα δεδομένα εσωτερικού/εξωτερικού κλίματος για απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Fast Cooling και της λειτουργίας WindFree ™, παρέχοντας άνεση και σωστή ενεργειακή απόδοση. Επίσης, συνδυάζει την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της λειτουργίας Comfort Drying , η οποία ελέγχει με ακρίβεια την υγρασία και τη θερμοκρασία. Όταν συνδέεται με φορητές έξυπνες συσκευές, όπως ρολόγια και δαχτυλίδια που ανιχνεύουν πότε ο χρήστης κοιμάται, ενεργοποιεί αυτόματα την ψύξη WindFree ™ και ρυθμίζει τη θερμοκρασία για να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για βαθύ ύπνο.

Micro RGB: Η πρώτη οθόνη στον κόσμο με οπίσθιο φωτισμό LED RGB μικρού μεγέθους σε μια οθόνη 115 ιντσών. Σε αντίθεση με τις συμβατικές τηλεοράσεις LED που βασίζονται σε λευκό ή μπλε οπίσθιο φωτισμό, η Micro RGB έχει σχεδιαστεί με ανεξάρτητα ελεγχόμενα κόκκινα, πράσινα και μπλε LED για να προσφέρει πραγματική, πλήρη τοπική μείωση φωτεινότητας. Επιτυγχάνει επίσης το 100% της χρωματικής γκάμας BT.2020 και έχει λάβει πιστοποίηση VDE για το ακριβές χρώμα Micro RGB.

Odyssey 3D: Βοηθά στην εμβύθιση των χρηστών σε μία ποικιλία 3D εμπειριών, από παιχνίδια μέχρι βίντεο, με εκπληκτικά εφέ 3D - χωρίς την ανάγκη ειδικών γυαλιών - χάρη στην προηγμένη τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών και έναν ιδιόκτητο φακό.

Spatial Display: Δημιουργεί ρεαλιστικό βάθος και διάσταση σε 2D γραφικά και 3D εφέ, χωρίς την ανάγκη για γυαλιά 3D. Λεπτή και ελαφριά, αυτή η καινοτόμος σήμανση ζωντανεύει τα brands και είναι κατάλληλη για κάθε χώρο και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής, των εκδηλώσεων και των πολυτελών εμπειριών.

Galaxy S25 FE: Galaxy AI εμπειρίες με πολυτροπικές δυνατότητες που κάνουν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις να φαίνονται πιο φυσικές και διαισθητικές. Το Galaxy S25 FE είναι εξοπλισμένο με One UI 8 και διαθέτει την τεχνολογία ProVisual Engine με τεχνολογία AI, προηγμένα εργαλεία όπως το Generative Edit..

Galaxy Z Flip7: Διαθέτει ένα FlexWindow που καλύπτει όλη την εξωτερική οθόνη και επιτρέπει στους χρήστες να εκφράζονται, να έχουν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες με μια ματιά και να παραμένουν συνδεδεμένοι, χωρίς να ανοίγουν τη συσκευή. Το Now Bar και το Now Brief παρέχουν χρήσιμες , εξατομικευμένες πληροφορίες στο FlexWindow , ενώ το FlexCam κάνει πιο εύκολη από ποτέ τη λήψη της τέλειας selfie.

Buds3 FE: Διαθέτουν μεγαλύτερο ηχείο που προσφέρει πλούσιο, δυνατό ήχο με βαθιά μπάσα και καθαρά πρίμα. Το ενισχυμένο ANC μειώνει τον θόρυβο περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία ακρόασης και η τεχνολογία Crystal Clear Call χρησιμοποιεί ένα προηγμένο προ-εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης για να απομονώσει τη φωνή του χρήστη.