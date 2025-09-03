Η Samsung παρουσιάζει το νέο πλυντήριο Bespoke AI και τη 2η γενιά Bespoke AI Laundry Combo στην IFA 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της στον τομέα της φροντίδας ρούχων στην IFA 2025 στο Βερολίνο. Μεταξύ αυτών, το νέο Bespoke AI πλυντήριο με ενεργειακή απόδοση A-65%1 και το 2ης γενιάς Bespoke AI Laundry Combo. Τα νέα αυτά μοντέλα αναδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της Samsung να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών παγκοσμίως.

«Με το νέο πλυντήριο A-65%, η Samsung έχει ξεπεράσει για άλλη μια φορά τα όρια της άνεσης και της ενεργειακής απόδοσης», δήλωσε ο Jeong Seung Moon, EVP και Επικεφαλής της Ομάδας R&D, Τμήμα Digital Appliances (DA) στη Samsung Electronics. «Μέσω των λειτουργιών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το νέο AI Wash+, πρακτικές αναβαθμίσεις υλικού και περισσότερες σχεδιαστικές επιλογές, στοχεύουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες εμπειρίες που μειώνουν τον κόπο και μεγιστοποιούν την ικανοποίηση του χρήστη».

Πλυντήριο Bespoke AI A-65%: Ένα νέο ορόσημο στην ενεργειακή απόδοση

Μετά το Bespoke AI Πλυντήριο A-55% που παρουσιάστηκε στην IFA 2024, η Samsung παρουσιάζει το νέο πλυντήριο A-65%, το οποίο καταναλώνει 65% λιγότερη ενέργεια από τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την κλάση Α στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή η βελτιωμένη απόδοση επιτυγχάνεται μέσω αναβαθμισμένης απόδοσης του κινητήρα και βελτιστοποιημένων αλγορίθμων πλύσης και κυκλοφορίας νερού.

Το νέο πλυντήριο διαθέτει την αναβαθμισμένη* λειτουργία AI Wash+, που πλέον προσαρμόζεται έξυπνα σε ένα ευρύτερο φάσμα τύπων υφασμάτων, όπως ρούχα για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και τζιν. Ανιχνεύοντας το βάρος, την ένταση των λεκέδων και τον τύπο υφάσματος, το AI Wash+ ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα νερού και απορρυπαντικού, καθώς και τον χρόνο πλύσης.

Πέρα από τις λειτουργικές αναβαθμίσεις, το πλυντήριο διατίθεται σε νέο χρώμα Neat White, εκτός από το υπάρχον Dark Steel. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν την διαισθητική οθόνη αφής 7” της Samsung για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, καινοτόμες λειτουργίες και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το SmartThings.

Μαζί με το πλυντήριο, η Samsung παρουσιάζει και το στεγνωτήριο σε χρώμα Neat White με τη λειτουργία AI Dry+ που ανιχνεύει τον τύπο υφάσματος2 και τα επίπεδα υγρασίας του ρούχου. Έτσι, επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση χρόνου και διαχείρισης ενέργειας, μειώνοντας την κατανάλωση κατά 20% και τον χρόνο στεγνώματος κατά 20%3.

Δεύτερη γενιά Bespoke AI Laundry Combo: Άνεση σε νέο επίπεδο

Στην IFA 2025, η Samsung παρουσιάζει, επίσης, τη δεύτερη γενιά της συσκευής Bespoke AI Laundry Combo, βασισμένη στη δημοφιλία του πρώτου μοντέλου που κυκλοφόρησε παγκοσμίως. Το νέο μοντέλο, που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2025 στην Κορέα, ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις λύσεις πλύσης με τεχνολογία ΑΙ της Samsung.

Διατηρώντας τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις, το αναβαθμισμένο combo* παρέχει αυξημένη χωρητικότητα στεγνώματος κατά 3 κιλά4 και μείωση χρόνου στεγνώματος κατά 20 λεπτά5. Αυτές οι βελτιώσεις επιτεύχθηκαν μέσω τεχνικών αναβαθμίσεων, όπως πιο πυκνή διάταξη πτερυγίων στον εναλλάκτη θερμότητας που αυξάνει την επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας κατά 8,5%, καθώς και ισχυρότερη προθέρμανση από το αναβαθμισμένο σύστημα θέρμανσης.

Το μοντέλο δεύτερης γενιάς εισάγει, επίσης, μια σειρά από πρακτικές αναβαθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής χρηστικότητας. Αναβαθμισμένο από το AI Wash & Dry της πρώτης γενιάς, το AI Wash & Dry+ της δεύτερης γενιάς προσθέτει τα τζιν και τα ρούχα εξωτερικού χώρου στη λίστα των ανιχνεύσιμων τύπων υφασμάτων6. Το Auto Open Door+ — ένα χαρακτηριστικό αποκλειστικό στο μοντέλο combo — ανοίγει αυτόματα την πόρτα μετά την πλύση ή το στέγνωμα, βοηθώντας στη μείωση της υγρασίας και των οσμών, ενώ διοχετεύει αέρα στον κάδο μετά από κύκλους πλύσης για να μειώσει την υγρασία και να διατηρήσει το εσωτερικό φρέσκο. Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρει βελτιστοποιημένους* κύκλους για τις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες, όπως κύκλο Super Speed διάρκειας 79 λεπτών7, κύκλο Single Garment διάρκειας 49 λεπτών8 και κύκλο Shirt διάρκειας 39 λεπτών9. Για να διευκολύνεται η πλοήγηση σε αυτές τις επιλογές, η οθόνη αφής 7” διαθέτει το νέο περιβάλλον Dial Theme, το οποίο προβάλλει τους έξι πιο συχνά χρησιμοποιούμενους κύκλους σε μια καθαρή, κυκλική διάταξη .

*σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

1 Βασισμένο σε εσωτερικές δοκιμές της Samsung. Η κατανάλωση ενέργειας αυτού του μοντέλου 9kg είναι EEI 18,2, που είναι κατά 65% πιο ενεργειακά αποδοτική σε σύγκριση με το ελάχιστο όριο της ενεργειακής κλάσης Α (EEI 52 για μοντέλα 9kg). Οι ενεργειακές αξιολογήσεις δοκιμάστηκαν με το πρόγραμμα Eco 40-60, ενώ η εξοικονόμηση 65% δοκιμάστηκε επίσης με το πρόγραμμα Eco 40-60.

3 Δοκιμάστηκε στο Samsung DV9400D σε σύγκριση με το Samsung DV5000D στα προγράμματα Eco Cotton και AI Dry+. Χρησιμοποιήθηκαν πουκάμισα από μίξη υφασμάτων, φορτίου 2kg.

4 Το προηγούμενο μοντέλο WD25DB**** έχει χωρητικότητα 15kg, ενώ το νέο μοντέλο WD90F25* έχει χωρητικότητα 18kg.

5 Ο χρόνος που απαιτείται στον κύκλο Super Speed, ο οποίος διαρκεί 79 λεπτά με υφάσματα προτύπου DOE αποτελούμενα από 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρα, συγκρίνεται με το προηγούμενο μοντέλο (WD25DB****). Εφαρμόζεται σε μοντέλα με θερμαντήρα (WD90F25AH*), καθώς ο θερμαντήρας στεγνώματος βελτιώνει την απόδοση προθέρμανσης.

6 Η ανίχνευση τύπου υφάσματος είναι διαθέσιμη στον κύκλο AI Wash+ (λειτουργία πλύσης) για φορτία έως 3kg. Όταν αναμειγνύονται πολλοί τύποι υφασμάτων, η συσκευή ανιχνεύει είτε γενικά χαρακτηριστικά είτε τα πιο παρόμοια. Τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα προς πλύση είδη είναι κατασκευασμένα από παρόμοια υλικά.

7 79 λεπτά: βασισμένο σε υφάσματα δοκιμής προτύπου DOE αποτελούμενα από 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρα, χρησιμοποιώντας τον κύκλο Super Speed (DOE 3kg) σε λειτουργία πλύσης + στεγνώματος. Σε σύγκριση με το WD25DB8995B*, το WD90F25AH* ολοκληρώνει τον κύκλο Super Speed 20 λεπτά ταχύτερα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο υφάσματος, την περιεκτικότητα σε υγρασία, τη σύνθεση του φορτίου και τις συνθήκες χρήσης.

8 Ο κύκλος Single Garment δοκιμάστηκε με φορτίο κάτω των 500g, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών όπως αθλητική μπλούζα και παντελόνι (πολυεστέρας), κολάν και αθλητικό τοπ (νάιλον/σπάντεξ) ή καλοκαιρινές σχολικές στολές (πολυεστέρας/ρεγιόν/μαλλί). Σε σύγκριση με τον τυπικό κύκλο, ο χρόνος μειώνεται κατά 50%, ενώ η χρήση νερού και απορρυπαντικού μειώνεται περίπου κατά 40% και 70% αντίστοιχα.

9 Ο κύκλος Shirt είναι διαθέσιμος στο WD90F25AH* και δοκιμάστηκε με ένα πουκάμισο βαμβάκι/πολυεστέρας περίπου 200g, με συνθήκες πλύσης σε κρύο νερό, 1 ξέβγαλμα, μέγιστη ταχύτητα στυψίματος και επίπεδο στεγνώματος ρυθμισμένο σε «ελαφρώς στεγνό». Τα αποτελέσματα βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές και ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.