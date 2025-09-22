Η Samsung ετοιμάζεται να λανσάρει στην αγορά το μεγαλύτερο κινητό τηλέφωνο

Η Samsung ετοιμάζεται να λανσάρει στην αμερικανική αγορά το πρώτο «tri-fold», τριπλό δηλαδή, έξυπνο κινητό σε μία προσπάθεια να αναζωογονήσει την αγορά για ένα προϊόν που θεωρήθηκε πρωτοποριακό, αλλά πλέον είναι αρκετά συνηθισμένο.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμα αποφασίσει σε ποιες αγορές θα λανσάρει το νέο κινητό που αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά, ωστόσο οι ΗΠΑ είναι ένας πιθανός προορισμός. Ο κινεζικός γίγαντας Huawei έχει ήδη βγάλει στην αγορά ένα «τριπλό» έξυπνο τηλέφωνο, όμως τα προϊόντα της εταιρείας δεν πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση του νέου προϊόντος αναμένεται να έρθει σε μία στιγμή που η Samsung, η Apple και άλλες εταιρείες κατασκευής κινητών πειραματίζονται με νέα σχέδια για να προσελκύσουν τους καταναλωτές, οι οποίοι καθυστερούν όλο και περισσότερο να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους, ενώ ταυτόχρονα οι αναλυτές δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι οι νέες συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσουν τελικά να αντικαταστήσουν τα έξυπνα κινητά.

Τα νέα προϊόντα που ψάχνουν... έρεισμα

Η Apple έβγαλε στην αγορά πριν από μερικές μέρες το Air, το πρώτο επανασχεδιασμένο προϊόν εδώ και περίπου μία δεκαετία, ενώ, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται να βγάλει μέσα στο 2026 και την πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή.

Η Samsung λανσάρισε την έβδομη γενιά των αναδιπλούμενων κινητών μέσα στο καλοκαίρι και ετοιμάζεται για τη νέα έκδοση του λεπτού, Galaxy S Edge, την επόμενη χρονιά.

Η Apple και η Samsung αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% των παγκόσμιων πωλήσεων έξυπνων κινητών στον κόσμο και ως οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες κινητών τηλεφώνων στον κόσμο, θεωρούνται οι πρωτοπόροι της βιομηχανίας.

Πάντως, το τριπλό κινητό, που διπλώνει σε δύο μεριές για να δίνει μεγαλύτερη οθόνη από το αναδιπλούμενο κινητό που πουλάει τώρα, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αλλαγή στη σειρά έξυπνων κινητών της Samsung από το λανσάρισμα του πρώτου αναδιπλούμενου κινητό το 2019.

«Η μεγαλύτερη οθόνη έως σήμερα»

Η εταιρεία είναι ιδιαιτέρως φειδωλή στις ανακοινώσεις της για το νέο προϊόν, πλην του γεγονότος ότι θα βγει στην αγορά μέσα στο 2025.

Ο επικεφαλής του σχεδιασμού των νέων κινητών της εταιρείας θεωρεί τις σειρές, Galaxy X Flip και Z Fold, των οποίων οι προπαραγγελίες είναι αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ως ένα βήμα προς το λανσάρισμα του τριπλού κινητού που θα δίνει στους χρήστες τη «μεγαλύτερη οθόνη έως σήμερα».

Ήδη το Galaxy Z Fold έχει οθόνη οκτώ ιντσών που όταν ανοίξει γίνεται λίγο μικρότερο από ένα iPad Mini και αρκετά μικρότερο από το κλασικό iPad και το iPad Air.

Και παρά το γεγονός ότι τα στελέχη της Samsung τηρούν σιγή ιχθύος για τα νέα κινητά, σε διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών ειδών στο Λας Βέγκας, η εταιρεία παρουσίασε το όραμα των συσκευών που διπλώνουν στα τρία. Το Flex G ανοίγει σαν μπροσούρα, ενώ το πρωτότυπο του Flex S άνοιγε προς τα μέσα και προς τα έξω δημιουργώντας ένα σχήμα «S» και δίνοντας την αίσθηση τριών οθονών σε μία συσκευή.

Βέβαια, αναμένεται να δούμε αν τα νέα τηλέφωνα θα έχουν αυτό το σχήμα και, φυσικά, αν οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να χωρέσουν στις τσέπες τους ακόμα μεγαλύτερες συσκευές.