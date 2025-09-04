Η Samsung παρουσίασε το Samsung Galaxy S25 FE

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε το Galaxy S25 FE, την πιο πρόσφατη και προσιτή προσθήκη στη σειρά Galaxy S25. Εξοπλισμένο με το One UI 8 και τις νεότερες Galaxy AI εμπειρίες, το Galaxy S25 FE αποτελεί έναν εξατομικευμένο AI βοηθό με πολυτροπικές δυνατότητες.

Το Galaxy S25 FE προσφέρει κορυφαίες λειτουργίες μέσω του αναβαθμισμένου Galaxy AI, αλλά και μιας νέας εμπειρίας κάμερας

Κορυφαία AI εμπειρία: Οι τελευταίες εμπειρίες Galaxy AI προσφέρουν πολυτροπικούς AI agents και εξατομικευμένη πληροφόρηση, με την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών να εξασφαλίζεται από το νέο Knox Enhanced Encryption Protection .

Δημιουργικότητα με AI : Το νεότερο ProVisual Engine και η αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα των 12 MP βοηθούν στη λήψη συναρπαστικών selfies , χωρίς περιττούς θορύβους στη φωτογραφία. Το Generative Edit προσφέρει πολυτροπικές προτάσεις για την αφαίρεση μην επιθυμητών στοιχείων και τη συμπλήρωση φόντων.

Ισχυρές επιδόσεις: Το Galaxy S25 FE κατασκευάστηκε για πολύωρη χρήση, χάρη στη μπαταρία 4.900mAh, το μεγαλύτερο θάλαμο ατμού και το βελτιωμένο πλαίσιο από Armor Aluminum.

Σχεδιασμένο για να ξεκλειδώσει νέα επίπεδα δημιουργικότητας, το Galaxy S25 FE φέρνει ισχυρά εργαλεία AI επεξεργασίας, όπως το Generative Edit και το Instant Slow-mo, ενώ η αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα των 12MP, που ενισχύεται από το ProVisual Engine με AI, βελτιώνει την εμπειρία της λήψης selfie φωτογραφιών. Η μπαταρία 4.900mAh και ο θάλαμος ατμού, ο οποίος είναι κατά 10% μεγαλύτερος, προσφέρουν ομαλή και γρήγορη απόδοση με ενσύρματη φόρτιση 45W και υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν να παραμείνουν δημιουργικοί, να διασκεδάσουν και να παραμείνουν συνδεδεμένοι, ακόμα και εν κινήσει.

«Το Galaxy S25 FE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ως μέσο εισαγωγής των χρηστών στο ευρύτερο οικοσύστημα του Galaxy AI, καθιστώντας αυτές τις εμπειρίες πιο προσιτές σε περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο Jay Kim, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Customer Experience, Mobile eXperience, της Samsung Electronics. «Με διευρυμένες εξατομικευμένες εμπειρίες AI και εργαλεία φωτογραφίας και επεξεργασίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, το Galaxy S25 FE διευκολύνει την καθημερινότητα και ενισχύει τη δημιουργικότητα περισσότερων ανθρώπων».

Απρόσκοπτες καθημερινές εμπειρίες, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης

Με το Galaxy AI που ενσωματώνεται στο Galaxy S25 FE και βελτιστοποιείται από το One UI 8 και τους πολυτροπικούς AI agents, περισσότεροι χρήστες θα μπορούν να εισέλθουν σε μια νέα εποχή φυσικών και αβίαστων αλληλεπιδράσεων, όπου η φωνή, η αφή και η οπτική εισαγωγή πληροφοριών συνδυάζονται, προκειμένου να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν τις καθημερινές εργασίες, καθιστώντας τες ακόμα πιο διαισθητικές.

Το Gemini Live επιτρέπει οπτικές συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες ενισχύονται από την πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας τη δυνατότητα στη συσκευή να βλέπει ό,τι βλέπουν οι χρήστες και διευκολύνοντας την υποβολή σχετικών ερωτήσεων. Αν οι χρήστες χρειάζονται βοήθεια για να αποφασίσουν τι θα πάρουν μαζί τους στο επόμενο ταξίδι τους, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να στρέψουν την κάμερα προς τις δύο επιλογές ρούχων και να ρωτήσουν «Ποιο ρούχο είναι καλύτερο για τον καιρό στη Σεούλ;». Το Gemini απαντά με φυσικό τρόπο, προσφέροντας έξυπνη καθοδήγηση, μέσω συνομιλίας, υποστηρίζοντας απρόσκοπτα την καθημερινότητά τους.

Αυτά τα έξυπνα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την επικοινωνία, να αυξάνουν την παραγωγικότητα και να απλοποιούν καθημερινές αλληλεπιδράσεις, ενώ, ταυτόχρονα, προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη. Επιπλέον, υποστηρίζονται από νέα είδη προστασίας, κατάλληλα για εξατομικευμένες λειτουργίες που βασίζονται στο AI.

Το Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) δημιουργεί κρυπτογραφημένα περιβάλλοντα αποθήκευσης για συγκεκριμένες εφαρμογές εντός της ασφαλούς περιοχής αποθήκευσης στη συσκευή, διασφαλίζοντας ότι κάθε εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο στις δικές της ευαίσθητες πληροφορίες. Το KEEP υποστηρίζει το Personal Data Engine (PDE) των Galaxy, για να διατηρεί τα δεδομένα και τις προτιμήσεις των χρηστών εξ ολοκλήρου στη συσκευή και να τα προστατεύει με το Knox Vault. Μαζί, αυτές οι λύσεις εξασφαλίζουν ενισχυμένη ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής, σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Σχεδιασμένο για να ενισχύει τη δημιουργικότητα σε κάθε επίπεδο

Το Galaxy S25 FE προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία κάμερας, χάρη στις τελευταίες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του ProVisual Engine και στην αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα 12MP που βοηθά στη λήψη συναρπαστικών selfies, με βελτιωμένη ευκρίνεια. Επίσης, αναβαθμίζει τη φημισμένη λειτουργία Nightography των Galaxy, καθώς η λειτουργία Low Noise βελτιώνει την ποιότητα των νυχτερινών λήψεων, ενώ η λειτουργία Super HDR στα βίντεο αναδεικνύει τα ρεαλιστικά χρώματα και ενισχύει την αντίθεση σε κάθε καρέ. Η λειτουργία Photo Assist βελτιώνει την επεξεργασία στη συσκευή, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των χρηστών και βοηθώντας στην υλοποίηση των ιδεών τους.

Το Generative Edit ανιχνεύει αυτόματα τους περαστικούς στο φόντο των φωτογραφιών και προτείνει προληπτικά τι πρέπει να αφαιρεθεί, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητες επιλογές και επεξεργασίες, ενώ το Portrait Studio επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένα avatars, με πιο ρεαλιστικές εκφράσεις στο πρόσωπο.

Αξιόπιστη απόδοση και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός

Από την καθημερινή παραγωγικότητα έως της δημιουργικές εργασίες, το Galaxy S25 FE βελτιστοποιεί κάθε αλληλεπίδραση. Το Galaxy S25 FE προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, είτε οι χρήστες κάνουν streaming, είτε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα, είτε απλώς επεξεργάζονται κάποιο υλικό.

Η μπαταρία των 4.900 mAh δίνει τη δυνατότητα για διαρκή χρήση μέσα στην ημέρα, ενώ η ενσύρματη φόρτιση των 45 W ενισχύει τη διάρκεια της μπαταρίας και προσφέρει ταχύτερη φόρτιση.

Το Galaxy S25 FE ακολουθεί τον εμβληματικό σχεδιασμό της σειράς Galaxy S25, με λεπτή και ελαφριά κατασκευή που είναι τόσο άνετη όσο και όμορφη.

Η οθόνη Dynamic AMOLED 2 X 6,7 ιντσών , με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz προσφέρει ομαλή, καθηλωτική εικόνα, ενώ το νέο, βελτιωμένο πλαίσιο Armor Aluminum παρέχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πιο εκλεπτυσμένο φινίρισμα.

Επτά γενιές αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας εξασφαλίζουν αξιόπιστη και βελτιστοποιημένη απόδοση που διαρκεί περισσότερο.

Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά με τις πιο πρόσφατες λύσεις ήχου υψηλής ποιότητας, μπορούν να συνδυάσουν το Galaxy S25 FE με τα ολοκαίνουργια Galaxy Buds3 FE για να απολαύσουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και την καθηλωτική εμπειρία κινητής και ψυχαγωγίας των Galaxy.

Επιπλέον, το One UI 8 θα είναι διαθέσιμο σε περισσότερες συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους σειράς Galaxy S25, με ενημερώσεις που ξεκινούν από αυτόν το μηνα.

Διαθεσιμότητα

Το Galaxy S25 FE θα είναι διαθέσιμο από τις 4 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένες αγορές και θα περιλαμβάνει έξι μήνες του προγράμματος Google AI Pro, για διευρυμένη πρόσβαση σε λειτουργίες των Gemini, Flow, NotebookLM και άλλων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Galaxy S25 FE, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα: Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com ή Samsung.com.