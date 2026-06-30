Η Σίφνος στα «κρυμμένα διαμάντια» της Ελλάδας σε σουηδικό αφιέρωμα

Ξεχωριστή θέση έχει η Σίφνος σε προωθητικό αφιέρωμα για τα «κρυμμένα διαμάντια και τους αυθεντικούς προορισμούς της Ελλάδας», το οποίο δημοσιεύθηκε σε ειδική έκδοση που κυκλοφόρησε με την σουηδική εφημερίδα Aftonbladet Newspaper.

Το αφιέρωμα που ξεκινάει με μια μεγάλη φωτογραφία από τα χωριά της Σίφνου παρουσιάζει επιλεγμένους ελληνικούς προορισμούς που διακρίνονται για την αυθεντικότητα, τον πολιτιστικό τους πλούτο και το φυσικό κάλλος. Στο ταξιδιωτικό άρθρο η Σίφνος παρουσιάζεται ως ένα νησί που έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυθεντική κυκλαδίτικη ταυτότητα και στην υψηλή ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το νησί του Τσελεμεντέ «προσφέρει μία ισορροπημένη και ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία, όπου η φιλοξενία, οι υποδομές και ο σεβασμός στην παράδοση δημιουργούν έναν φιλόξενο και εκλεπτυσμένο προορισμό». Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «τα γραφικά χωριά αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική συνέχεια και τη μοναδική ταυτότητα του νησιού», υπογραμμίζοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα που εξακολουθεί να διατηρεί η Σίφνος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομία, η οποία περιγράφεται ως ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού. Το άρθρο τονίζει ότι «η Σίφνος είναι ιδιαίτερα γνωστή για τη γαστρονομία της, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στις τοπικές παραδόσεις», ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται στη μακραίωνη παράδοση της αγγειοπλαστικής, καθώς και στον πλούσιο θρησκευτικό χαρακτήρα του τόπου, με τις πολυάριθμες εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρο το νησί.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνει την παρουσίαση δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις φυσιολατρικές εμπειρίες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Σίφνος ξεχωρίζει επίσης για τις εύκολα προσβάσιμες υπαίθριες δραστηριότητες, ιδιαίτερα για το εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών», επισημαίνοντας ακόμη ότι «ορισμένα από αυτά τα μονοπάτια έχουν αρχαίες ρίζες, συνδέουν χωριά, παραλίες, εκκλησίες και σημεία με ασύγκριτη θέα και προσφέρουν δυνατότητες πεζοπορίας που ταιριάζουν σε κάθε επισκέπτη».

Η εν λόγω διεθνής προβολή προέκυψε στο πλαίσιο ενεργειών του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας με την στήριξη του Δήμου Σίφνου. «Η παρουσία μας σε μέσα υψηλού κύρους ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του προορισμού στις αγορές-στόχους και αναδεικνύει τα αυθεντικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη Σίφνο να ξεχωρίζει: Την ποιότητα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τα activities και την αυθεντική φιλοξενία. Παραμένουμε προσηλωμένοι σε εξωστρεφείς δράσεις που εστιάζουν στη διαχρονική αξία και την ουσία του προορισμού και όχι σε πρόσκαιρες τάσεις», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.