Η σημαία του One Piece που έγινε σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας της γενιάς Ζ στην Ασία

Μια σημαία από το εξαιρετικά δημοφιλές ιαπωνικό anime One Piece έχει γίνει σύμβολο ανυπακοής και ελπίδας για τους διαδηλωτές της γενιάς Ζ σε όλη την Ασία.

Τι δείχνει η σημαία αυτή; Μια νεκροκεφαλή που φοράει ψάθινο καπέλο, βγαλμένο από το anime. Και η σημαία κρεμάστηκε στην Ινδονησία έξω από σπίτια, σε μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά, ως ένδειξη δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση, η οποία οδήγησε σε αιματηρές διαμαρτυρίες κατά των πολυτελών προνομίων που απολαμβάνουν οι πολιτικοί. Στο Νεπάλ, κρεμάστηκε στις χρυσές πύλες του παλατιού που στεγάζει το κοινοβούλιο, καθώς οι νέοι ανέτρεψαν την κυβέρνησή τους. Στις Φιλιππίνες, υψώθηκε σε συγκεντρώσεις διαδηλωτών που ήταν εξοργισμένοι με την υποτιθέμενη διαφθορά της κυβέρνησης.

Στο anime του 1997, τη σημαία φέρει μια ομάδα πειρατών με ψάθινα καπέλα που αντιστέκονται στους διεφθαρμένους και καταπιεστικούς ηγέτες. Η σημασία της έχει απήχηση πέρα από τα σύνορα.

«Παρόλο που έχουμε διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, μιλάμε την ίδια γλώσσα της καταπίεσης», δήλωσε στον Guardian ο Eugero Vincent Liberato, 23 ετών, πρόσφατος απόφοιτος που βοήθησε στην οργάνωση των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα. «Βλέπουμε τη σημαία ως σύμβολο απελευθέρωσης από την καταπίεση... ότι πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε για το μέλλον που μας αξίζει».

«Οι νέοι είναι εξοργισμένοι»

Δεκάδες χιλιάδες Φιλιππινέζοι βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή για να εκφράσουν την οργή τους για τις καταγγελίες ότι αξιωματούχοι και εργολάβοι υπεξαίρεσαν κεφάλαια που προορίζονταν για τα τόσο αναγκαία έργα ανακούφισης από τις πλημμύρες. Καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στο πάρκο Luneta της Μανίλα, η σημαία One Piece Jolly Roger φαινόταν να κυματίζει πάνω από το πλήθος.

Πηγή: IMAGO

«Για κάθε πέσο που μας κλέβουν, κλέβουν το μέλλον μας και το μέλλον των επόμενων γενεών που θα έρθουν μετά από εμάς», δήλωσε ο Liberato. Θα ήταν υποτιμητικό να πούμε ότι οι νέοι είναι θυμωμένοι, πρόσθεσε. «Είναι εξοργισμένοι».

Διαμαρτυρία με «όπλο» την ποπ κουλτούρα

Σε ολόκληρη την περιοχή, η ποπ κουλτούρα χρησιμοποιείται συχνά από τους νέους διαδηλωτές για να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Τόσο στην Ταϊλάνδη όσο και στη Μιανμάρ, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ο χαιρετισμός των τριών δακτύλων από το Hunger Games για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο στρατό και τον αγώνα για τη δημοκρατία. Το 2020, οι Ταϊλανδοί διαδηλωτές χρησιμοποίησαν αναφορές στον Χάρι Πότερ στις διαδηλώσεις τους κατά της μοναρχίας, η οποία προστατεύεται από την κριτική από έναν αυστηρό νόμο περί προσβολής της βασιλικής αξιοπρέπειας.

Το anime, που προέρχεται από την Ιαπωνία και είναι δημοφιλές σε όλη την Ινδονησία, το Νεπάλ και τις Φιλιππίνες, έχει επίσης αποδειχθεί ένα ισχυρό και προσιτό σύμβολο τις τελευταίες εβδομάδες, που εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το One Piece, του Eiichiro Oda, κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες εκδόσεις της ίδιας σειράς κόμικς από έναν μόνο συγγραφέα, με 500 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν τυπωθεί παγκοσμίως. Έχει προσαρμοστεί σε μια σειρά live-action του Netflix, καθώς και σε ταινίες κινουμένων σχεδίων και ένα παιχνίδι καρτών.

Η σημαία του One Piece χρησιμοποιήθηκε ευρέως από διαδηλωτές στην Ινδονησία τον περασμένο μήνα, πριν από την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας στις 17 Αυγούστου, προκαλώντας την οργή των αρχών. Ένας βουλευτής δήλωσε ότι ήταν μια προσπάθεια να διχαστεί η εθνική ενότητα, ενώ ένας άλλος πρότεινε ότι η επίδειξή της θα μπορούσε να ισοδυναμεί με προδοσία.

Στοχοποίηση

Μια σειρά αναφορών που ανέφεραν ότι άνθρωποι είχαν στοχοποιηθεί από την αστυνομία και τον στρατό μετά την επίδειξη της σημαίας ώθησε την Διεθνή Αμνηστία να εκδώσει μια δήλωση προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης των πολιτών.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι μια τέτοια αμυντική αντίδραση κινδυνεύει να ενισχύσει μόνο τη δύναμη τέτοιων συμβόλων, τα οποία διαδίδονται οργανικά στο διαδίκτυο και είναι δημοφιλή επειδή είναι ελαφριά και οικεία.

Οι νέοι δεν έχουν αντλήσει έμπνευση μόνο από την ποπ κουλτούρα, αλλά και από το καυστικό χιούμορ. Η φιλιππινέζικη ιστοσελίδα ειδήσεων Rappler σημείωσε το «σαρκαστικό χιούμορ» που επέδειξαν οι νέοι διαδηλωτές σε συγκεντρώσεις όπου κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα: «Δεν είμαστε ψάρια, αλλά γιατί ζούμε στο νερό;», αναφερόμενοι στο σκάνδαλο της χρηματοδότησης για τις πλημμύρες.

«Οι νέοι είναι πολύ δημιουργικοί όσον αφορά την οργάνωση και έχουν πολλές φρέσκες ιδέες», δήλωσε ο Ruben Gabas, 20 ετών, πλήρους απασχόλησης ακτιβιστής στη Μανίλα.

Ενώ οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των διαδηλώσεων διαφέρουν σε ολόκληρη την περιοχή, τα υποκείμενα μηνύματα αντηχούν το ένα στο άλλο και σύμβολα όπως το One Piece ξεπερνούν τα σύνορα, σύμφωνα με τους ακτιβιστές. «Όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο αγώνα, δηλαδή να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον», δήλωσε ο Liberato.