Η Skoda επιστρέφει στο Μιλάνο με το Epiq

Η φετινή παρουσία της Skoda Auto στη Milan Design Week είναι από εκείνες που δεν περνούν απαρατήρητες. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, γίνεται ξεκάθαρο γιατί το μότο της έκθεσης είναι: «Ooooh, that’s EpiQ!».

Για ακόμη μία χρονιά, η Skoda Auto δίνει το «παρών» στην πόλη της μόδας, συμμετέχοντας στην κορυφαία Milan Design Week. Στην αυλή του Palazzo del Senato, η μάρκα παρουσιάζει έναν κόσμο γεμάτο design, δημιουργικότητα και διάθεση για εξερεύνηση. Με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, εμπνευσμένες από modelling clay, δημιουργεί έναν χώρο που προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει, να χαλαρώσει και να εκφραστεί. Το παιχνιδιάρικο αυτό concept υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ισπανό designer Ricardo Orts από το Ulises Studio.

«Η Milan Design Week είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές στο διεθνές ημερολόγιο του design και το να βρίσκομαι εδώ είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», δηλώνει ο Ricardo Orts και προσθέτει: «Για μένα προσωπικά, είναι μια ευκαιρία να μετατρέψω τον οπτικό μου κόσμο σε μια φυσική εγκατάσταση. Ως αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης, αυτό μου επιτρέπει να ενώσω διαφορετικές διαστάσεις της δουλειάς μου, την εννοιολογική σκέψη, τον χωρικό σχεδιασμό και την οπτική αφήγηση, σε ένα πραγματικό περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδράσουν άμεσα με το έργο».

Ολόκληρη η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από απαλές φόρμες και εύπλαστες επιφάνειες. Το ενδιαφέρον κεντρίζεται ήδη από την είσοδο, όπου οι επισκέπτες συναντούν το καμουφλαρισμένο Epiq και το παιχνιδιάρικο «alter ego» του, το Epiq Sculpt – μια τρισδιάστατη ερμηνεία του νέου προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, φτιαγμένη από χειροδιαμορφωμένο υλικό.

Το νέο Epiq θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Μάιο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Μιλάνο λειτουργεί ως προπομπός για την επόμενη φάση της πορείας του μοντέλου, το οποίο αναμένεται να διατεθεί και στην ελληνική αγορά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η δημιουργική εμπειρία συνεχίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και ενήλικες, όπου το modelling clay πρωταγωνιστεί. Οι μικρότεροι επισκέπτες έχουν μάλιστα και τον δικό τους ξεχωριστό χώρο, κάνοντας την έκθεση ακόμη πιο ανοιχτή και διαδραστική για όλη την οικογένεια.

«Η Milan Design Week αποτελεί ιδανική πλατφόρμα για να παρουσιάσουμε τη Skoda Auto πέρα από τον κόσμο του αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας τη σχεδιαστική μας ταυτότητα με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Η έκθεσή μας δίνει ζωή στη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, μας φέρνει πιο κοντά σε νέο κοινό και σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ακόμη καλυμμένου Skoda Epiq. Η βασική έμπνευση πίσω από αυτό το concept ήταν το modelling clay, που εκφράζει έντονα χρώματα, αυτοέκφραση και τη χαρά της δημιουργίας», δηλώνει ο Martin Jahn, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing.

Οι επισκέπτες μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους τσάντα, να δοκιμάσουν craft λεμονάδες και παραδοσιακά spa wafers ή ακόμη και να αποκτήσουν το δικό τους AI avatar μέσα σε έναν ψηφιακό θόλο. Και φυσικά, η εμπειρία δεν σταματά εκεί. Στο κεντρικό τμήμα της έκθεσης, μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδρίες yoga και, στη συνέχεια, χαλαροί και ανανεωμένοι, να παρακολουθήσουν τα Epiq Talks, με παρουσιάσεις από στελέχη του σχεδιαστικού τμήματος της Skoda Auto, του Ulises Studio και άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Προορισμός: Μιλάνο – it’s Epiq!

Η Milan Design Week είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 21 έως τις 26 Απριλίου. Η έκθεση της Skoda Auto φιλοξενείται στην αυλή του μπαρόκ Palazzo del Senato, στη Via Senato 10, όπου σήμερα στεγάζεται το Κρατικό Αρχείο. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και εγγραφές για τις επιμέρους δραστηριότητες, είναι διαθέσιμες στην ειδική πλατφόρμα της διοργάνωσης.