Η σκοτεινή πλευρά της εξωσωματικής: Η δικογραφία που σοκάρει την Κρήτη και όχι μόνο

Στην τελική ευθεία προς το ακροατήριο εισέρχεται πλέον μία υπόθεση χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά -και ενδεχομένως τα διεθνή- δεδομένα. Πρόκειται για την ιδιωτική κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, η οποία, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται να λειτούργησε επί σειρά ετών ως ένας μηχανισμός συστηματικής εκμετάλλευσης σωμάτων, γενετικού υλικού και ανθρώπινης επιθυμίας για παιδί.

Δεν πρόκειται απλώς για μία ογκώδη δικογραφία με κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, απάτη, παράνομες υιοθεσίες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όσα περιγράφονται συγκλίνουν σε μια εικόνα κατάργησης της συναίνεσης, εργαλειοποίησης του ανθρώπινου σώματος και απόλυτου ελέγχου πάνω στο γενετικό υλικό.

«Μικροί Θεοί» και κοινωνικά αόρατες γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βασικοί κατηγορούμενοι -γιατροί- φέρονται να δρούσαν σαν να είχαν απεριόριστη εξουσία πάνω σε γυναίκες και γενετικό υλικό. Στα μάτια ζευγαριών που αγωνιούσαν να αποκτήσουν παιδί, εμφανίζονταν ως σωτήρες. Στην πράξη, όμως, μέσα από τις σελίδες της δικογραφίας αναδύεται μια άλλη πραγματικότητα.



Γυναίκες κοινωνικά αόρατες, πάμφτωχες και εξαθλιωμένες, μετατράπηκαν -κατά το βούλευμα- σε «μηχανές παραγωγής χρυσών αυγών». Υποβλήθηκαν σε εξαντλητικές φαρμακευτικές αγωγές, αποκόπηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, στερήθηκαν ακόμη και ταξιδιωτικά έγγραφα και τέθηκαν υπό καθεστώς πλήρους ελέγχου.

Την ίδια ώρα, γυναίκες ασθενείς που απευθύνθηκαν στην κλινική για βοήθεια φέρονται να εξαπατήθηκαν με εικονικές εμβρυομεταφορές, ανύπαρκτη κρυοσυντήρηση ή χρήση γενετικού υλικού κακής ποιότητας. Άνδρες και γυναίκες μετατράπηκαν εν αγνοία τους σε δότες, ενώ μοναχικοί ή ομόφυλοι άνδρες φέρονται να εντάχθηκαν σε μια παράλληλη, βαθιά παράνομη αγορά, μέσω εικονικών συμφώνων συμβίωσης.

Η «σκοτεινή κληρονομιά» των δεκάδων διανομών

Πέρα από την απάτη και την εκμετάλλευση, υπάρχει μια διάσταση που προκαλεί πραγματικό τρόμο: η μαζική και ανεξέλεγκτη διανομή του ίδιου γενετικού υλικού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αλλοδαπής γυναίκας, σήμερα 26 ετών, η οποία φέρεται να υποβλήθηκε την περίοδο 2018-2023 σε 12 ωοληψίες. Τα ωάριά της διανεμήθηκαν συνολικά σε 63 λήπτες. Ο κίνδυνος τα παιδιά που προήλθαν από γαμέτες της ίδιας δότριας να υπερβαίνουν κατά πολύ το νόμιμο όριο -ακόμη και τα 10- κρίνεται υπαρκτός και αυξημένος, λόγω μη τήρησης της διαδικασίας δήλωσης γεννήσεων στο Εθνικό Μητρώο.

Μιλάμε για βιομηχανοποίηση του γενετικού υλικού. Για παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς ουσιαστική δυνατότητα να γνωρίζουν ποιοι είναι οι βιολογικοί τους συγγενείς. Για οικογενειακά δέντρα χτισμένα πάνω στην άγνοια. Για ανθρώπινες σχέσεις που μπορεί κάποτε να διασταυρωθούν χωρίς καμία δυνατότητα προειδοποίησης ή ελέγχου.

Δεν πρόκειται απλώς για σκάνδαλο. Πρόκειται για μια βόμβα χωρίς μηχανισμό απενεργοποίησης.

Τα αριθμητικά δεδομένα της φρίκης

Στο παραπεμπτικό βούλευμα καταγράφονται στοιχεία που σοκάρουν:

Για την περίοδο 2018-2023 ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 173 δότριες ωαρίων, εκ των οποίων μόλις 63 ήταν καταχωρημένες στο Εθνικό Μητρώο.

Υποβλήθηκαν σε 333 ωοληψίες και τα ωάριά τους διανεμήθηκαν σε τουλάχιστον 1.226 λήπτες.

Το οικονομικό όφελος από τη διάθεση του γενετικού υλικού εκτιμάται από 1,6 έως 8,5 εκατ. ευρώ.

Σε πολλές περιπτώσεις η ιχνηλασιμότητα χάθηκε οριστικά, καθώς δεν δηλώνονταν γεννήσεις και το γενετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ακόμη και σε μη σύννομα περιστατικά παρένθετης μητρότητας. Καταγράφονται περιπτώσεις 31, 40 ή και 63 διανομών από το ίδιο γενετικό υλικό.

Ασθενείς σε καθεστώς συστηματικής εξαπάτησης

Εξίσου κρίσιμα είναι τα στοιχεία για την εξαπάτηση ασθενών, όπως αποκαλύπτει το CretaLive. Σύμφωνα με το βούλευμα, γυναίκες υποβάλλονταν σε νάρκωση και ιατρικές πράξεις, ακόμη και όταν δεν υπήρχε καν ωάριο, όταν το γενετικό υλικό ήταν ακατάλληλο ή όταν δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί εμβρυομεταφορά. Παρ’ όλα αυτά, τους παρουσιαζόταν ψευδώς ότι όλα εξελίσσονταν κανονικά, ενώ τους χορηγούνταν άσκοπες και επιβαρυντικές φαρμακευτικές αγωγές.

Για την περίοδο 2018-2023:

Ταυτοποιήθηκαν 298 γυναίκες-παθούσες.

Οι 274 φέρονται να εξαπατήθηκαν επανειλημμένα.

Καταγράφονται 529 περιπτώσεις εξαπάτησης στο στάδιο της ωοληψίας.

Οι γυναίκες κατέβαλαν σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για ιατρικές πράξεις και περίπου 250.000 ευρώ για φαρμακευτική αγωγή που δεν χρειαζόταν.

Μια υπόθεση με διεθνές αποτύπωμα

Η έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης υπήρξε πολυεπίπεδη, χρονοβόρα και δύσκολη, με έντονες κοινωνικές αντιδράσεις λόγω της σύλληψης προσώπων με κύρος στην τοπική και ιατρική κοινότητα. Η υπόθεση ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς το πελατολόγιο της κλινικής ήταν διεθνές - ακόμη και από την Αυστραλία.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνών ντοκιμαντέρ, ενώ, εξαιτίας της, χώρες όπως η Ιταλία και η Αυστραλία έχουν ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.

Η δίκη που θα αποτελέσει σταθμό

Η ημερομηνία εκδίκασης αναμένεται να οριστεί, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται για μια δίκη πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά της χώρας. Εκεί, η Δικαιοσύνη θα ακούσει όλες τις πλευρές: κατηγορούμενους γιατρούς, αστυνομικούς, πραγματογνώμονες, γυναίκες που στρατολογήθηκαν για ωοληψίες και κυήσεις, αλλά και ζευγάρια που ζουν σήμερα με το βάρος της αβεβαιότητας για τα παιδιά που απέκτησαν, αλλά και για τα παιδιά που ίσως έχουν - και δεν θα γνωρίσουν ποτέ.