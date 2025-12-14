Γιατί κάποιοι δωρητές σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά

Κάποιοι άντρες έχουν δεκάδες, συχνά εκατοντάδες, παιδιά μέσω της δωρεάς σπέρματος. Την εβδομάδα που μας πέρασε, το BBC έδωσε στη δημοσιότητα μία συγκλονιστική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ένας άντρας, του οποίου το σπέρμα περιείχε γενετική αλλαγή που προκαλεί καρκίνο, έγινε πατέρας περίπου 200 παιδιών έχοντας άθελά του φυσικά μεταδώσει τη μετάλλαξη σε πολλά παιδιά.



Η υπόθεση έδωσε τη δυνατότητα να ρίξουμε μία ματιά στη βιομηχανία βοηθούμενης αναπαραγωγής. Η δωρεά σπέρματος δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες και δεν μπορούν με άλλον τρόπο – αν ο σύντροφός τους είναι στείρος, αν έχουν σχέση με άτομο του ίδιου φύλου ή αν είναι μόνες.



Η διαδικασία συμπλήρωσης αυτού του κενού έχει εξελιχθεί σε μία τεράστια βιομηχανία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ευρώπη θα ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια στερλίνες, με τη Δανία να είναι ο βασικός «εξαγωγέας», καθώς το γνωστό ως «σπέρμα των Βίκινγκ» είναι το πιο ποθητό.

Το σπέρμα των περισσότερων αντρών δεν είναι αρκετά καλό

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, το σπέρμα λιγότερων από πέντε μεταξύ 100 αντρών περνάει τα τεστ για να γίνουν δωρητές σπέρματος. Και αυτό επειδή θα πρέπει το σπέρμα τους να έχει σημαντική ποσότητα, καλή κινητικότητα, σχήμα και μορφολογία. Επίσης, ελέγχεται για το αν θα επιζήσει αν καταψυχθεί και διατηρηθεί, ενδεχομένως και για χρόνια, σε μία τράπεζα σπέρματος.



Ένας άντρας μπορεί να είναι απολύτως γόνιμος, να έχει κάνει έξι παιδιά και το σπέρμα του να μην περάσει τα συγκεκριμένα τεστ. Ενώ σε κάποιες χώρες υπάρχει και ηλικιακό όριο, στη Βρετανία είναι από 18 έως 45 ετών.



Αυτό σημαίνει ότι η δεξαμενή των δωρητών είναι σχετικά μικρή. Για παράδειγμα, στη Βρετανία, το μισό σπέρμα από αυτό που χρησιμοποιείται για τεχνητή γονιμοποίηση εισάγεται από άλλες χώρες. Η βιολογία δείχνει ότι μικρός αριθμός δωρητών μπορεί τελικά να γίνει πατέρας πάρα πολλών παιδιών.



Μπορεί να χρειάζεται ένα σπέρμα για να γονιμοποιήσει ένα ωάριο, ωστόσο σε κάθε προσπάθεια χρησιμοποιούνται δεκάδες εκατομμύρια σπέρματα. Οι άντρες πρέπει να πηγαίνουν στην κλινική μία με δύο φορές την εβδομάδα, συχνά για μήνες.

Κάποια σπέρματα είναι πιο δημοφιλή

Από αυτή τη μικρή δεξαμενή δωρητών, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι είναι πολύ πιο δημοφιλής από άλλους. Μέσα σε μία τράπεζα σπέρματος, οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών χαρακτηριστικών: ύψος, βάρος, χρώμα, σωματότυπο και πολλά άλλα.

Το «σπέρμα των Βίκινγκ» έχει κατακτήσει τον κόσμο

Η Δανία έχει γίνει ηγέτιδα δύναμη στη δωρεά σπέρματος και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, η οποία είναι γνωστή για την παραγωγή «μωρών Βίκινγκ». Όταν για παράδειγμα, μία φιάλη σπέρματος στοιχίζει από 100 έως 1.000 ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς τη διαφορά που υπάρχει ανάλογα με το δωρητή.



Πέραν της εμφάνισης – ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια και καλό ύψος – ειδικοί υποστηρίζουν ότι το σπέρμα από Δανία είναι δημοφιλές και λόγω άλλων θετικών γενετικών παραγόντων.



Ωστόσο, το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας κατέδειξε το έλλειμμα που υπάρχει σε μία κοινή νομοθεσία, δεδομένου ότι η κάθε χώρα έχει το δικός της νομικό καθεστώς για τη δωρεά σπέρματος και τους δικούς της κανόνες.



Ήδη, αξιωματούχοι των Βρυξελλών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ιδρύσει μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για να παρακολουθείται η πορεία του σπέρματος σε όλες τις χώρες.



Οι ανησυχίες των ειδικών δεν περιορίζονται στη βιολογία, αλλά και στο άγχος των παιδιών που γεννιούνται από δωρητές σπέρματος. Το ίδιο ισχύει και για τους δωρητές που συχνά δεν γνωρίζουν το πόσα παιδιά τελικά γεννήθηκαν από το σπέρμα τους.