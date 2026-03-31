Η συχνή εκσπερμάτιση βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες που εκσπερματώνουν πιο τακτικά μπορεί να παράγουν σπερματοζωάρια καλύτερης ποιότητας, με λιγότερη φθορά στο DNA και αυξημένη γονιμότητα. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι όσο περισσότερο παραμένει το σπέρμα στο σώμα, τόσο μειώνεται η λειτουργικότητά του και η ικανότητά του να γονιμοποιεί ωάρια.

Η τάση αυτή, μάλιστα, δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο. Εκτεταμένη ανάλυση πολλών ειδών αποκάλυψε ότι το αποθηκευμένο σπέρμα, είτε σε αρσενικά είτε σε θηλυκά, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας την επιτυχία γονιμοποίησης και την ποιότητα των εμβρύων. Στην ανθρώπινη μελέτη, που περιελάμβανε 115 έρευνες με σχεδόν 55.000 άνδρες, παρατηρήθηκε ότι η παρατεταμένη αποχή από την εκσπερμάτιση συνδέεται με αυξημένο οξειδωτικό στρες, φθορά DNA και μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων.

Η φθορά του σπέρματος και η αποχή

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα σπερματοζωάρια διαθέτουν περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα και ελάχιστο κυτταρόπλασμα, γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα στη φθορά σε σχέση με άλλα κύτταρα. Η τακτική εκσπερμάτιση φαίνεται να προσφέρει μικρό αλλά ουσιαστικό όφελος για τη γονιμότητα.

Στο ζωικό βασίλειο, τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά αποθηκεύουν σπέρμα ως μέρος της αναπαραγωγικής στρατηγικής τους. Σε είδη όπως νυχτερίδες, σαλαμάνδρες και βατράχια, τα αρσενικά μπορούν να κρατούν ώριμο σπέρμα για μήνες κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης, ενώ σε έντομα όπως οι μέλισσες, οι σφήκες και ορισμένα ερπετά, οι θηλυκοί οργανισμοί μπορούν να αποθηκεύουν σπέρμα για χρόνια.

Θηλυκά vs αρσενικά

Η νέα μελέτη έδειξε ότι τα θηλυκά είναι καλύτερα στη διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, πιθανώς λόγω εξειδικευμένων οργάνων αποθήκευσης και εκκρίσεων που παρέχουν αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά. Αυτή η γνώση ανοίγει προοπτικές για τεχνολογίες τεχνητής αποθήκευσης σπέρματος και βελτίωσης της αναπαραγωγικής υποβοήθησης.

Τα αποτελέσματα έχουν επίσης πρακτικές εφαρμογές στη γονιμότητα και την κλινική πράξη. Η παρατήρηση ότι το σπέρμα «γερνάει» ανεξάρτητα από την ηλικία του οργανισμού αμφισβητεί τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι οποίες συστήνουν αποχή δύο έως επτά ημερών πριν από τη συλλογή σπέρματος για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή εξετάσεις γονιμότητας. Αντιθέτως, η εκσπερμάτιση εντός 48 ωρών φαίνεται να βελτιώνει τα αποτελέσματα.

Κλινικές εφαρμογές

Η διαστρωμάτωση της ανάλυσης σε πολλά είδη συμβάλλει και σε προγράμματα διατήρησης και αναπαραγωγής απειλούμενων ειδών, ενώ προσφέρει νέα γνώση για τις εξελικτικές στρατηγικές που μειώνουν τη φθορά του σπέρματος κατά την αποθήκευση.