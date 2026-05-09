Η συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στον ΣΥΡΙΖΑ

Η εικόνα, πλέον, των συγκεντρώσεων του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έχει θέμα την «Ιθάκη», αλλά την προετοιμασία της ίδρυσης του νέου κόμματος. Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, στο Χαλάνδρι, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του, επιδιώκοντας να επιστρέψει δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και όλοι, πλέον, ανοιχτά μιλούν για το νέο «κόμμα Τσίπρα».



Μια πολιτική κίνηση που μπορεί να αναμενόταν με ενδιαφέρον και με προσμονή στις τάξεις της Αριστεράς αλλά την ίδια στιγμή προκαλεί και σεισμικές δονήσεις μεγάλης έντασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της Κουμουνδούρου, κυοφορούνται εξελίξεις. Δεν αποκλείεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος, προεξάρχουσας της Πολιτικής Γραμματείας. Αυτό ζητούν τα μέλη της μειοψηφίας.



Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των στελεχών, μελών κεντρικής επιτροπής και ηγεσίας, θεωρεί πως «όλα τα ζητούμενα έχουν ήδη αποφασιστεί αφού η τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής αναφέρεται ρητώς στο βασικό παράγοντα που είναι ο Αλέξης Τσίπρας». Το μείζον ζήτημα, τίθεται ανοιχτά: να ληφθεί οριστική απόφαση εντός του επόμενου διμήνου, ίσως και νωρίτερα. Όλοι πιστεύουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Η εξέλιξη αυτή, θα παρασύρει και τις όποιες κινήσεις, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και στην Κουμουνδούρου αλλά και στην Νέα Αριστερά.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως από τη Δευτέρα, ξεκινάει η δυσκολότερη, ίσως, εβδομάδα, στην πολιτική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ. Δυσκολότερη και πιο συνθέτη ακόμη και από την περίοδο που ακολούθησε μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί πιστεύουν πως η πολιτική δράση των μελών και στελεχών θα ξεπεράσει τις όποιες υποχρεωτικές καταστατικές κινήσεις της πολιτικής γραμματείας και των αρμοδίων οργάνων του κόμματος. Ήδη βουλευτές, μέλη της κεντρικής επιτροπής, υπεύθυνοι τομέων δηλώνουν ανοιχτά την υποστήριξη τους στον Αλέξη Τσίπρα ενώ το ίδιο κλίμα παρατηρείται και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.



Η αρχή του τέλους;…